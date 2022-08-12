Яркие муралы и традиционные яранги в тундре: Как устроена жизнь у Полярного круга

Люди появились здесь 25 тысяч лет назад. Фото: Росконгресс

Самолет начинает посадку, из окна иллюминатора виднеются болота и маленькие озера, простор и ни души. Когда прилетаешь на Чукотку, кажется, что здесь никто не живет. Но это лишь на первый взгляд. Корреспондент KP.RU побывала там и узнала, какие люди на Чукотке.

Анадырь радует разнообразием цветных домов. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

Анадырь встречает разноцветными панельками, на многих красуются муралы. Это огромные изображения, их наносят на стену зданий. На них - чукотские национальные мотивы – люди, природа и животные. Это цветастое великолепие поднимает настроение и добавляет уюта маленькому городу.

На доме нарисован пейзаж. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

А здесь - чукотские моржи. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

В Анадыре, как говорят местные, все «понаехавшие». Люди со всей России и даже из других стран приезжают сюда ради заработка или просто, чтобы попробовать силы в арктическом регионе. Кто-то покидает округ, но многие остаются, причем на долгие годы. В Анадыре проживают и представители коренных народов, которые решили начать городскую жизнь.

Чукотка – первая из арктических территорий освободилась от ледников. Люди появились здесь 25 тысяч лет назад. Древние обитатели были выходцами из центральной Азии, с территорий современных Китая и Монголии. Выживали за счет охоты на бизонов, мамонтов и северных оленей. Часть людей проникла в Америку по перешейку, который ранее существовал на месте современного Берингова пролива.

Местное население приспособилось к тундре. Фото: Росконгресс

Коренное население Чукотки – это эскимосы, чукчи, эвены, чуванцы, юкагиры и коряки — около 16 тысяч жителей. Больше всего на Чукотке чукчей – 75% коренного населения. Они сохранили чукотский язык и освоили русский.

Эскимосов – 1500 человек, в основном селятся на побережье Берингова пролива. Эвенов около 1300, они проживают в Анадырском и Билибинском районах. Родной язык помнят в основном пожилые. Самые малочисленные из основной группы коренных народов – юкагиры. Их порядка 200, расселены только в Анадырском районе. Коренное население Чукотки продолжает зверобойный промысел, держит оленей, охотится и ловит рыбу.

Оленеводство – основное занятие чукчей, эвенов и юкагиров. Местное население отлично приспособилось к жизни в суровой тундре. Оленеводы кочуют. Стадо не может длительное время оставаться на одном месте. Олени быстро утаптывают пастбище. На перекочевку уходит один день, ярангу собирают за один час и за полчаса устанавливают. Зимняя яранга сшита из оленьих шкур, работает как термос. В холодное время года коренные народы передвигаются на нартах, запряженной оленями, но освоили и снегоходы с вездеходами.

На 2018 год в округе действовало 14 оленеводческих хозяйств, в каждом из которых от двух до восьми бригад. Всего по Чукотке 68 бригад. Наша экспедиция в рамках международного фестиваля «Берингов пролив» по региону началась с посещения таких поселений.

Люди и олени ушли в тундру. Фото: Росконгресс

Подлетаем к первой – брезентовая палатка, место для костра, аккуратно сложенные консервы… и никого. Ни людей, ни оленей. Пастухи проходят с животными огромные расстояния по тундре. Северные олени вытаптывают тундру и нужно постоянно перемещаться, чтобы их прокормить. Оленей мы не заметили даже с вертолета – настолько далеко ушли.

Следующим нашим пунктом стала бригада номер три. Нас встречают местные жители, они ждали гостей. В поселении остались дети, женщины и старики. Мужчины ушли с оленями в тундру. У этой бригады поголовье 3000-3500 оленей, нормальное количество по местным меркам.

Здесь мы видим чукотских лаек – собак, которые служат пастухами. Маленький щенок и взрослые собаки, которых отправили «на пенсию». Голубоглазого щенка так и забрала бы с собой, уж больно красивый и ласковый. Его яркие и чистые глаза напоминают арктические воды и лед.

Собаки - верные помощники оленеводов. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

Одна из встречающих нас – русская девушка Валерия с детьми. Приехав сюда однажды, она по воле случая осталась, а потом нашла в бригаде мужа – из местных оленеводов.

У Валерии много забот. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

Теперь у них двое детей и Валерия – часть этой семьи. В бригаде, по сути, живет одно семейство. Но на своих никогда не женятся – ищут чужих, чтобы обновлять кровь.

Нас приглашают в ярангу. Сейчас летный вариант, на ней более легкая ткань, защищающая от ветров и осадков. Зимой жилище утепляется оленьими шкурами. Валерия ставит чайник на костер - на нем все получается вкуснее. Но на всякий случай есть газовая плитка. В яранге сушится рыба и мясо, лежать оленьи шкуры. Внутри жарковато – хорошо держится тепло. В бригаде нет интернета, но в некоторых местах можно совершить звонок. Спрашиваю Валерию – «Не скучно вам тут?». Отвечает, что нет – слишком много забот, с утра встают рано и начинаются хлопоты по хозяйству. Плюс природа живописная. Бригада в окружении гор, а под ногами тундра. Есть и речушки с небольшими озерами.

Идем в соседнюю ярангу, где сидят два старика. У них в жилище стоит рация, которую тут ласково прозвали матюгальником. С ее помощью узнают новости, связываются с городскими. Через рацию можно вызвать спасателей или медиков, в случае ЧП.

В этой яранге есть рация. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

Ну а так люди здесь лечатся сами, причем уже таблетками. Телефонная связь хоть и есть, но через рацию надежнее.

В ближайшие два года Россия председательствует в Арктическом совете. Приоритетами являются повышение качества здравоохранения, улучшение образования и связи среди коренных народов.

В регионе уже развита система школ-интернатов. Дети живут там во время учебного года, а на выходные и каникулы отправляются домой. Такой тип обучения необходим местным, поскольку бригады находятся далеко от городов. С этого года в средней школе Анадыря начал работать "Детский Арктический совет". С помощью юных дипломатов хотят показать старшим сотрудникам Арктического Совета, что всегда готовы к конструктивному диалогу.

Самое большое национальное село Чукотки – Лорино. Нам повезло попасть на праздник коренных народов. Местные демонстрировали народные танцы и пели песни.

Желающие могли приобрести на празднике сувениры ручной работы – украшения из бисера, фигурки животных и людей.

Самодельные украшения из меха и бисера. Фото: Анна РАЗУМОВСКАЯ

Мужчин приглашали на состязание в борьбе, еще было перетягивание палки. В этот же день в Лорино прошла регата. Мужчины и женщины соревновались в морских гонках на самодельных байдарах. Лодки сделаны настолько хорошо, что не отличить от заводских.

На Чукотке есть ансамбль «Эргырон», который был создан в 1968 году. Он сохраняет и преумножает культурное наследие Чукотки. В репертуаре – народные песни, танцы и миниатюры. Местные ценят творчество «Эргырона», во время поездки по окрестностям Анадыря водитель нам включил композицию «Нунлигран». Это песня о родном селе автора — талантливой чукотской женщины Галины Тагриной. В Нунлигране любят петь и сопровождают песней все свои дела и свою жизнь.

Сама Чукотка олицетворят арктический регион в полной красе – холодное море, тундра, окружена величественными сопками, разнообразие северных животных. Местные жители любят свой образ жизни и с трепетом относятся к культуре, сохраняя вековые традиции. И важно, что они ждут туристов. Чукотка хоть и сурова с виду, но принимать гостей все-таки умеет. Мы улетели в свои родные города, но мысль «Чукотка – земля настоящих людей» крутится в голове постоянно.

Фестиваль «Берингов пролив» включён в план мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, организовывается при поддержке Правительства Чукотского автономного округа, курирующим министерством выступает Минвостокразвития России, Фонд Росконгресс является оператором проведения мероприятия.