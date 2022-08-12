«Измерьте объем талии и не устраивайте лекарственных каникул»: кардиологи назвали золотые принципы сохранения здоровья сердца

Даже в условиях кажущегося благополучия, улучшения состояния здоровья, продолжение приема назначенных препаратов является чрезвычайно важной задачей Фото: Shutterstock

На этой неделе отмечается Международный день здоровья сердца. При всех достижениях медицины сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности во всем мире. В нашей стране одна из главных проблем связана с поведением самих пациентов-сердечников, говорят врачи. И это не то, о чем вы подумали.

«В ОТПУСКЕ ОТДОХНУ ОТ ТАБЛЕТОК»

Да, конечно, лишний вес, курение, алкоголь, гиподинамия и страсть к соленому вредят сердцу. Но даже если человек благодаря всем этим злоупотреблениям уже заработал гипертонию и атеросклероз, у него есть шансы прожить еще достаточно долго. Поскольку наука изобрела высокоэффективные лекарства: для снижения давления, нормализации сердечного ритма, снижения опасного уровня холестерина.

- Тем не менее, по данным отечественного регистра пациентов с ишемической болезнью сердца, препараты с доказанной эффективностью (статины, антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента) при поступлении в кардиологический стационар принимали всего 15% пациентов. При выписке – 69%. А в дальнейшем, через 4 года и 7 лет наблюдения, 41% и 35% соответственно, - рассказал о вопиющей безответственности сердечников главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

Словом, происходит то, что кардиологи с негодованием называют «лекарственными каникулами».

«Гипертоник едет в отпуск и думает: а пусть организм не только от работы, но и от лекарств отдохнет. Ничего ведь, если пару недель или месяц перерывчик сделаю, - делился со мной один из врачей. - А потом мы принимаем таких вот «отдыхающих от лекарств» с инсультами и инфарктами».

ВАЖНО

Никаких перерывов!

Если вам назначены препараты против гипертонии или для снижения холестерина, принимать их нужно пожизненно, твердят в один голос кардиологи и неврологи (последние лечат инсульты). Никаких «перерывчиков» быть не должно! Каждое колебание давления во время «отдыха» от лекарств повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

Если на фоне приема препаратов, после операции, другого проведенного лечения давление или холестерин достигли нормальных значений, это не повод отказываться от таблеток. Гипертония и атеросклероз - хронические, неизлечимые на сегодня заболевания. Поэтому прием лекарств для сдерживания опасных процессов в организме требуется постоянно. При необходимости меняется дозировка препаратов - например, она может быть уменьшена.

БУДЬ В КУРСЕ

В течение двух лет после операции - бесплатные лекарства

- Даже в условиях кажущегося благополучия, улучшения состояния здоровья [после операции или другого лечения], продолжение приема назначенных препаратов является чрезвычайно важной задачей, направленной на снижение частоты развития грозных осложнений, - подчеркивает доктор медицинских наук Евгений Шляхто.

Главный кардиолог Минздрава напоминает: сейчас ряд препаратов для сердечников, включая дорогостоящие лекарства, выдают бесплатно на протяжении двух лет после того, как пациент перенес инфаркт, инсульт или операцию на сердце. «За цифрами низкой приверженности лечению стоит неутешительная статистика повторных инфарктов миокарда, ранней инвалидизации, прогрессирования сердечной недостаточности», - отмечает врач.

За рецептами на бесплатные кардиологические препараты обращайтесь в поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.

НЕОЖИДАННАЯ ОПАСНОСТЬ

Еще один опасный для сердца фактор, о котором большинство людей не задумывается - инфекции. Казалось бы: покашляли, почихали, перенесли тот же ковид в легкой форме. Чего переживать?

- COVID-19, грипп и другие инфекции могут напрямую поражать сердечную мышцу или провоцировать возникновение воспалительных процессов в сосудах. Это увеличивает риск инсультов, инфарктов, миокардитов (воспаление сердечной мышцы. - Ред.), нарушений сердечного ритма, атеросклероза, - раскрывает глаза на серьезную угрозу главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов.

Как поясняют врачи, после коронавирусной инфекции у части пациентов развивается воспаление внутренней выстилки кровеносных сосудов (эндотелия). «На этом фоне развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек. На их поверхности образуются тромбы, которые могут перекрыть артерию. А это путь к инфаркту и инсульту», - описывает профессор Бойцов. И подчеркивает: не только ковид, но и любые другие инфекционные заболевания крайне негативно влияют на состояние сердца и сосудов.

Особенно опасны инфекции для пожилых людей. «С возрастом начинают страдать кровеносные сосуды. После 65 лет гипертония есть примерно у 80% пациентов, а тут дополнительная нагрузка», - говорит кардиолог.

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ, ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ТАЛИЮ

Третий распространенный фактор риска, который есть у многих россиян - лишний вес. Чтобы сберечь сердце, доктор Бойцов советует ориентироваться на талию. Точнее, на ее объем.

- Для мужчин опасно иметь талию объемом более 102 см, для женщин — более 88 см. Давление не должно превышать показателей 140 на 90, - разъясняет кардиолог.

Вообще же, каждое сердечно-сосудистое заболевание подает нам сигналы, к которым стоит прислушиваться, отмечает врач. В частности:

- при сердечной недостаточности может появиться усиление одышки;

- о нарушениях сердечного ритма свидетельствуют учащение или усиление сердцебиения, ощущение перебоев в работе сердца;

- при гипертонии повод для тревоги — если давление поднимается на фоне приема назначенных лекарств;

- главный признак инфаркта – интенсивная боль в грудной клетке.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА БОЙЦОВА

Чтобы сохранить здоровье сердца, постарайтесь соблюдать три основных правила, говорит профессор-кардиолог.

1. Вакцинируйтесь. От гриппа, от COVID-19. «Привитый человек может заразиться, но тяжесть заболевания будет существенно ниже. Значит, будет ниже интенсивность инфекционного и воспалительного процессов, уменьшится риск тромбоза», - поясняет врач.

2. Измеряйте объем талии. Жир на животе для сердечно-сосудистой системы особенно опасен.

3. Ведите здоровый образ жизни. Не злоупотребляйте солью и алкоголем (полезных доз спиртного не существует), откажитесь от курения (в том числе от электронных сигарет), больше двигайтесь (работающие мышцы – проверенное средство против гипертонии).

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