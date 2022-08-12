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12 августа 2022 18:12

Захваченный украинский БТР "Буцефал" разобрали на видео: Вот, что оказалось внутри

Спецкор KP.RU Дмитрий Стешин снял на видео захваченный украинский БТР "Буцефал"
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
На первый взгляд "Буцефал", конечно, удивляет

На первый взгляд "Буцефал", конечно, удивляет

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На одной из ремонтных баз, находящихся на освобожденных территориях, спецкору KP.RU удалось подробно осмотреть украинский БТР-4 вместе с техником, досконально изучившим эту машину.

На первый взгляд "Буцефал", конечно, удивляет – защитные экраны, призванные уберечь машину от кумулятивных боеприпасов, до неузнаваемости меняют ее облик и ломают силуэт. Но, если вглядеться в нее внимательно, «отцовство» опознается моментально – это старый, известный всему миру советский БТР-80. Любопытно, что противокумулятивное экранирование «Буцефала» - штатная опция. У нас, у главного оппонента "Буцефала" - БТР-82, корпус машины изнутри оббит кевларовой противоосколочной защитой.

На приборной панели надписи на украинском языке, но есть и по-русски и по-английски.

На приборной панели надписи на украинском языке, но есть и по-русски и по-английски.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

При втором взгляде, начинают вылезать отличия. Главное в компоновке машины. "Буцефал" получил на лобовой проекции бронестекла, распашные двери для водителя и командира машины и десантный отсек с аппарелью. Двигатель в центре машины, короткий ход-коридор соединяющий десантный отсек и «отделение управления», где сидит водитель и командир машины. И самое главное отличие от советской машины – необитаемый боевой модуль с 30 мм скорострельной пушкой. Управление огнем продублировано - стрелять из пушки может и командир машины и специально обученный боец, сидя за экраном в специальном кресле установленном в десантном отсеке.

"Буцефал" не вращает башней, не поднимает-опускает ствол 30мм пушки, если открыта хотя бы одна дверь.

"Буцефал" не вращает башней, не поднимает-опускает ствол 30мм пушки, если открыта хотя бы одна дверь.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В целом, машина по множеству параметров сходна и со старым советским БРТ-80 и с российским БТР-82, от вооружения до колесной схемы 8х8.

Лаз по правому борту между отсеком водителя и командира и десантным отсеком на 7-9 человек. Где, кстати, сидит наводчик пушки. Решение взято у немецких бронетранспортеров.

Лаз по правому борту между отсеком водителя и командира и десантным отсеком на 7-9 человек. Где, кстати, сидит наводчик пушки. Решение взято у немецких бронетранспортеров.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Разрабатывать его начали еще в конце девяностых, а "в свет" машина вышла в 2006 году. Украинский ВПК таким образом пытался влезть на мировой рынок вооружений, разумеется, при поддержке и покровительстве США.

Стекло водителя выдержало пулю 12.7

Стекло водителя выдержало пулю 12.7

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На рынке оружия БТР-4 "Буцефал" позиционировался как якобы идеальная машина для аэромобильных, штурмовых и специальных подразделений, а также для частей морской пехоты. Но, в реальности, продать "Буцефалы" удалось только иракской полиции. В 2009 году был подписан контракт на поставку 420 машин в Ирак, причем США платили за каждый "Буцефал" - один миллион 100 тысяч долларов.

Есть четыре башенных модуля на "Буцефале", на этом стоит БМ-7 «Парус», силовая установка с дизельным двигателем немецкой фирмы «Deutz» мощностью 442 л.с. и автоматическая коробка переключения передач американской фирмы «Allison»

Есть четыре башенных модуля на "Буцефале", на этом стоит БМ-7 «Парус», силовая установка с дизельным двигателем немецкой фирмы «Deutz» мощностью 442 л.с. и автоматическая коробка переключения передач американской фирмы «Allison»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинская сторона постоянно срывала сроки поставок. Машины приходили в неудовлетворительном состоянии. Из заключения иракской комиссии:

"... сами БТР очень старые (???? – прим. корр.), корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации". Почти 80% "Буцефалов" не могли эксплуатироваться из-за неудовлетворительного технического состояния, постоянных поломок, отсутствия запчастей или их нерегулярных поставок и в 2013 году контракт был расторгнут. Как раз вовремя, началась война. Первый бой "Буцефал" принял под Славянском в начале лета 2014 года и сразу же был подбит из противотанкового ружья времен Великой Отечественной войны. Причем, в лобовую броню, самое крепкое место любой бронемашины и танка по определению. По состоянию на январь 2021 года в ВСУ было 200 "Буцефалов", но в первые месяцы спецоперации 39 БТР-4 были потеряны безвозвратно из них, свыше 20 "взяты в плен". Более свежих и точных данных нет.

Сзади у "Буцефала" два винта, позволяют развивать скорость на воде до 10 км/час.

Сзади у "Буцефала" два винта, позволяют развивать скорость на воде до 10 км/час.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТТХ

БТР-4 "Буцефал"

Вес – 21,9 тонны

Скорость макс. – 110 км/ч

Объем двигателя – от 430 до 500 л/с

Вооружение – 30 мм. скорострельная пушка КБА-1 (представлена в двух основных типах модулей, которые могут устанавливаться на машину)

Дальность прицельной стрельбы – до 2 км.

Бронирование - стальная катаная гомогенная (противопульная, противоосколочная)

Экипаж – 3 человека

Десант – от 7 до 9 человек

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