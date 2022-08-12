Захваченный украинский БТР "Буцефал" разобрали на видео: Вот, что оказалось внутри

На первый взгляд "Буцефал", конечно, удивляет Фото: Дмитрий СТЕШИН

На одной из ремонтных баз, находящихся на освобожденных территориях, спецкору KP.RU удалось подробно осмотреть украинский БТР-4 вместе с техником, досконально изучившим эту машину.

На первый взгляд "Буцефал", конечно, удивляет – защитные экраны, призванные уберечь машину от кумулятивных боеприпасов, до неузнаваемости меняют ее облик и ломают силуэт. Но, если вглядеться в нее внимательно, «отцовство» опознается моментально – это старый, известный всему миру советский БТР-80. Любопытно, что противокумулятивное экранирование «Буцефала» - штатная опция. У нас, у главного оппонента "Буцефала" - БТР-82, корпус машины изнутри оббит кевларовой противоосколочной защитой.

На приборной панели надписи на украинском языке, но есть и по-русски и по-английски. Фото: Дмитрий СТЕШИН

При втором взгляде, начинают вылезать отличия. Главное в компоновке машины. "Буцефал" получил на лобовой проекции бронестекла, распашные двери для водителя и командира машины и десантный отсек с аппарелью. Двигатель в центре машины, короткий ход-коридор соединяющий десантный отсек и «отделение управления», где сидит водитель и командир машины. И самое главное отличие от советской машины – необитаемый боевой модуль с 30 мм скорострельной пушкой. Управление огнем продублировано - стрелять из пушки может и командир машины и специально обученный боец, сидя за экраном в специальном кресле установленном в десантном отсеке.

"Буцефал" не вращает башней, не поднимает-опускает ствол 30мм пушки, если открыта хотя бы одна дверь. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В целом, машина по множеству параметров сходна и со старым советским БРТ-80 и с российским БТР-82, от вооружения до колесной схемы 8х8.

Лаз по правому борту между отсеком водителя и командира и десантным отсеком на 7-9 человек. Где, кстати, сидит наводчик пушки. Решение взято у немецких бронетранспортеров. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Разрабатывать его начали еще в конце девяностых, а "в свет" машина вышла в 2006 году. Украинский ВПК таким образом пытался влезть на мировой рынок вооружений, разумеется, при поддержке и покровительстве США.

Стекло водителя выдержало пулю 12.7 Фото: Дмитрий СТЕШИН

На рынке оружия БТР-4 "Буцефал" позиционировался как якобы идеальная машина для аэромобильных, штурмовых и специальных подразделений, а также для частей морской пехоты. Но, в реальности, продать "Буцефалы" удалось только иракской полиции. В 2009 году был подписан контракт на поставку 420 машин в Ирак, причем США платили за каждый "Буцефал" - один миллион 100 тысяч долларов.

Есть четыре башенных модуля на "Буцефале", на этом стоит БМ-7 «Парус», силовая установка с дизельным двигателем немецкой фирмы «Deutz» мощностью 442 л.с. и автоматическая коробка переключения передач американской фирмы «Allison» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинская сторона постоянно срывала сроки поставок. Машины приходили в неудовлетворительном состоянии. Из заключения иракской комиссии:

"... сами БТР очень старые (???? – прим. корр.), корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации". Почти 80% "Буцефалов" не могли эксплуатироваться из-за неудовлетворительного технического состояния, постоянных поломок, отсутствия запчастей или их нерегулярных поставок и в 2013 году контракт был расторгнут. Как раз вовремя, началась война. Первый бой "Буцефал" принял под Славянском в начале лета 2014 года и сразу же был подбит из противотанкового ружья времен Великой Отечественной войны. Причем, в лобовую броню, самое крепкое место любой бронемашины и танка по определению. По состоянию на январь 2021 года в ВСУ было 200 "Буцефалов", но в первые месяцы спецоперации 39 БТР-4 были потеряны безвозвратно из них, свыше 20 "взяты в плен". Более свежих и точных данных нет.

Сзади у "Буцефала" два винта, позволяют развивать скорость на воде до 10 км/час. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТТХ

БТР-4 "Буцефал"

Вес – 21,9 тонны

Скорость макс. – 110 км/ч

Объем двигателя – от 430 до 500 л/с

Вооружение – 30 мм. скорострельная пушка КБА-1 (представлена в двух основных типах модулей, которые могут устанавливаться на машину)

Дальность прицельной стрельбы – до 2 км.

Бронирование - стальная катаная гомогенная (противопульная, противоосколочная)

Экипаж – 3 человека

Десант – от 7 до 9 человек