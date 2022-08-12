Неизвестный напал на Рушди, когда тот выступал с публичной лекцией в одном из городов штата Нью-Йорк Фото: EAST NEWS

Британский писатель Салман Рушди находится в операционном блоке одной из больниц Нью-Йорка. Об этом сообщил его литературный агент. Какой-либо дополнительной информацией он делиться не стал, включая место положения больницы, в которую отвезли писателя.

Неизвестный напал на Рушди, когда тот выступал с публичной лекцией в одном из городов штата Нью-Йорк.

Нападавшего задержали. Рушди получил проникающее ножевое ранение в шею.

За свой роман «Сатанинские стихи», увидевший свет в 1988 году, Рушди получал угрозы и проклятия со стороны мусульман. В Британии ему даже предоставили полицейскую защиту.

В Иране его обвинили в святотатстве. Лондон и Тегеран даже прервали дипломатические отношения после того, как в 1989 тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал религиозное постановление (фетву), в котором призвал покарать смертью писателя. Также за убийство Рушди была назначена многомиллионная награда. Позднее в Иране сообщали, что фетва не будет исполнена, но и не будет отменена.

В 2000 году Рушди переехал в США. Американское правительство официально не объявляло, что будет охранять его жизнь посредством предоставления ему охраны.