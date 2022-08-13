«Ниндзя», «Кентавр», «Дельтакрон»: как разобраться в вариантах коронавируса

Подавляющее большинство россиян сейчас болеет разными подвидами Омикрона Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллективный иммунитет к ковиду в Москве снизился до 1,9%, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. То есть никакого спасительного кокона вокруг уязвимых граждан фактически нет. И это означает, что дело защиты себя от инфекции каждому из нас нужно брать в свои руки. То есть доставать санитайзеры, маски (хотя бы в публичных местах). Идти на ревакцинацию, кому подошел срок.

Потому что волна поднимается нешуточная. В пятницу в стране в статистику попали 27 810 человек с зарегистрированным ковидом. По сообщениям Роспотребнадзора, подавляющее большинство сейчас болеет разными разновидностями Омикрона, который как правило, протекает нетяжело, как обычное ОРВИ. И это же по опыту прошлой волны означает, что масса людей, которые переносят инфекцию легко, не обращаются за помощью врачей и в статистику не попадают! Но что хуже всего – нередко они и к самоизоляции не считают нужным прибегать и активно разносят вирус.

Однако не все болеют легко! Госпитализация в ковидные больницы на неделе требовалась около двум с половиной тысячам россиян в сутки. Более 50 человек за сутки в стране умирали от коронавируса в последние дни.

Тем временем, в Петербурге объявили, что обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса – «дельтакрон». Это гибрид «Дельты», пока еще самого опасного варианта «короны», и крайне заразного «омикрона». Если новый мутант возьмет от «родителей» самые сильные их стороны, даже представлять последствия не хочется. Что же известно про русский «дельтакрон»? Вытеснит ли он вариант «Ниндзя»? И вообще, как в этом «зверинце» из терминов разобраться?! Мы подготовили для вас небольшую, можно даже сказать, малую, ковидную энциклопедию.

Уханьский вариант

Появился, видимо, в ноябре – декабре 2019 года. В Россию был завезен 31 января 2020 года.

Характерные признаки: инкубационный период 7 – 12 дней, лихорадка, сильный кашель, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сильная ломота в мышцах.

1 носитель инфекции заражает в среднем 1 – 2 человек.

Британский вариант - Альфа*

Появился в сентябре 2020 г. в Великобритании.

Симптомы – практически те же самые, что и у уханьского варианта, но чуть больше людей в процентном отношении жаловались на кашель и сильную усталость. А вот жалоб на потерю обоняния стало меньше.

Британские ученые заявили, что Альфа-вариант на 64% смертоноснее прежних.

Инкубационные период сократился до 5 – 10 дней. Повысилась заразность: теперь один носитель вируса заражал 2 – 3 человек.

Индийский вариант - Дельта*

Выделен в мае 2021 года, в июне 2021 года вовсю хозяйничал в России.

Характеризуется более тяжелым течением. К симптомам (лихорадке, мышечным болям, кашлю) добавились насморк, боль в горле; а также диарея, тошнота, рвота.

Ученые посчитали: риск госпитализаций по сравнению с Альфа-вариантом выше в 1,85 раза. Оказался более заразным, чем британский вариант (по некоторым данным, почти в два раза), поэтому быстро занял доминирующее положение в мире.

Омикрон* (вариант B.1.1)

В России – с конца декабря 2021 г. – начале января 2022 г.

Имеет много мутаций (около 50), в том числе в спайк-белке, которым вирус прикрепляется к организму человека и на который ориентировались практически все вакцины. Поэтому эффективность вакцин против заражения значительно снизилась (но они по-прежнему хорошо защищают от тяжелого течения болезни и смерти!). Так же легко взламывает иммунную защиту переболевших другими разновидностями «короны».

Врачи называют следующие признаки Омикрона: в 7 раз заразней Дельты.

Инфицированный опасен уже в первые сутки после заражения. Симптомы заболевания проявляются в течение 2 – 5 дней. И все это время пациент заражает окружающих. К счастью, обычно Омикрон протекает значительно легче Дельты (да и других более ранних вариантов). Одно из последних исследований подтвердило: от Омикрона люди умирали на 66% реже, чем от предшественника.

Из характерных симптомов: температура обычно не поднимается выше 38 градусов, пациенты жалуются на сильную усталость, мышечную боль, заложенность носа, дискомфорт в горле, диарею.

«Стеллс»-Омикрон** (ВА.2)

Обнаружен в марте 2022 года.

«Стеллс» потому что оказывался незаметным для тест-систем, ловко маскируясь под другие разновидности. Передается в полтора раза быстрее, чем исходный Омикрон.

Редко вызывает серьезные осложнения. Симптомы как и у других Омикронов. Возможно, пациенты чуть чаще жалуются на сильную усталость и головокружения.

Омикрон «Кентавр»** (ВА.2.75)

В России определен в середине мая 2022 года у шестерых человек.

Поскольку случаи единичные, сложно понять, насколько характерны признаки и симптомы для популяции в целом. Болезнь у всех пациентов с «Кентавром» протекала легко, в форме простого ОРВИ, госпитализации не потребовалось.

Известно, что этот вариант распространяется быстрее даже среди Омикронов. «Кентавр» легко обходит иммунитет от вакцин и предыдущих ковидов.

Омикрон «Ниндзя»** (ВА.4 и ВА.5)

Доминирующий в России на август 2022 года.

Очень быстро распространяется, легко проламывает иммунную защиту организма. Но заболевание, как правило протекает в легкой форме, как обычное ОРВИ.

Лихорадка фиксируется редко, температура обычно не поднимается выше 38 градусов, кашель, головная боль и боль в горле, слабость, кишечные симптомы.

Дельтакрон

Июль - август 2022 г.

Об обнаружении гибрида омикрона и смертоносной «Дельты» заявили ученые на этой неделе. Однако Роспотребнадзор считает, что поводов для паники нет: «Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5».

Пациенты, у которых был выявлен Дельтакрон, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

«В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью (то есть быстрее распространяется – прим. Ред.)», - уверены санитарные врачи.

*ВОЗ, дабы не провоцировать оскорбления и гонения по национальному признаку переназвала штаммы не по месту появления, а просто нейтральными буквами греческого алфавита.

**Здесь и далее – не официальные названия, которые присвоила ВОЗ, а устоявшиеся метафорические «клички», которые закрепились за подвариантами штамма Омикрон.

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