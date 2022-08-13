Инфляция ускоряется, крупнейшие зарубежные Центробанки повышают ставки. Рост мировой экономики замедлится, но масштабной рецессии удастся избежать Фото: REUTERS

Как будем жить дальше, под санкциями? Буквально накануне прогноз с тремя сценариями выпустил влиятельный в отечественных финансовых кругах Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. А теперь подоспел и официальный прогноз от российского Центрального банка. Он — в проекте Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на очередной период — 2023 год и дальше, до 2025 года. Там тоже три сценария развития событий и реакции на это дело нашей российской экономики. Итак…

Сценарий 1. Базовый

Мировая экономика развивается примерно в том же духе, что и сейчас. Инфляция ускоряется, крупнейшие зарубежные Центробанки повышают ставки. Рост мировой экономики замедлится, но масштабной рецессии удастся избежать. К концу 2023 — начале 2024 года инфляция «у них» вернется если не совсем в норму, то будет уже около того.

Санкции против России вплоть до 2025 года (период прогноза) сохранятся. Наша экономика большую часть 2023 года продолжит сокращаться, но будет потихоньку подстраиваться под изменившиеся условия. К 2025 году вернутся темпы роста в 1,5- 2,5%.

Другие наши экономические показатели, по этому варианту прогноза:

-Инфляция:

2022 год — 12,0–15,0% за год

2023 год — 5,0–7,0%

2024 и 2025 год — 4%.

-Ставка ЦБ (усредненная за год):

2023 год -6,5–8,5%

2024 год -6,0–7,0%

2025 год — вернется в «долгосрочный нейтральный диапазон» (5-6% годовых).

Сценарий 2. Ускоренная адаптация

С мировой экономикой и санкциями — все примерно то же, что и при базовом сценарии. Но российская экономика более быстро перестраивается. В первую очередь за счет лучшей, чем в базовом сценарии, динамики импорта. Ну то есть поставки всяких недостающих запчастей и технологий удастся наладить быстро, за счет новых экономических партнеров и параллельного импорта.

Так же этот сценарий предполагает бурное развитие нашего экспорта по новым маршрутам. И что благополучно решатся проблемы с ростом затрат на логистику, страхование и т. п., возникшие из-за санкций.

При таком, несколько оптимистичном, но, на взгляд аналитиков ЦБ, все же возможном сценарии, рост российской экономики вероятен уже в 2023 году.

-Инфляция: в концу 2023 будет уже близка к цели в 4% годовых и в этих пределах оставаться в 2024 -25 годах.

-Ставка ЦБ: 5,0–6,0% годовых к 2024 году.

Сценарий 3. Глобальный кризис

Это что-то вроде нового 2008 года. Но по другим причинам.

Препятствий к нормальным экономическим отношениям между странами становится все больше, международная торговля все активнее превращается в междусобойчики регионального значения. Многие страны (не только наша) заняты локализацией производств.

Риски в связи с этим аналитики нашего Центробанка видят такие. В крупнейших экономиках сохранится высокая инфляция, что потребует более резкого ужесточения кредитно-финансовой политики. А это приведет к рецессии, то есть спаду производства и замедлению экономического роста. В некоторых странах с формирующимися рынками финансы совсем запоют романсы.

На этом фоне усилится общая напряженность, против России введут еще больше санкций. Что еще усилит дисбаланс в мировой торговле.

Короче, закончится это все глобальным финансовым и экономическим кризисом — по масштабам сравнимым с мировым кризисом 2008 года.

Что с этого нам будет? Существенно упадет экспорт, сложнее будет перестраивать экономику и как-то адаптироваться к новым условиям (которые сами по себе все время меняются). В 2023 году наша экономика упадет сильнее, чем в нынешнем 2022-м. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025-м возможен небольшом рост, на уровне 1%.

-Инфляция:

2023 год — 13-16% на фоне ослабления рубля,

2025 год — все потихоньку начнет возвращаться к норме.

-Ставка ЦБ - «будет на повышенном уровне».

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

-Хотя у Центра экономического макроанализа и краткосрочного прогнозирования их три сценария называются по- другому, по сути они достаточно близко соответствуют тем сценариям, которые есть у Центрального банка, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Денис Ракша. - «Автаркия» (закрытая экономика — Ред.) у Центра экономического макроанализа — сценарий «глобального кризиса» у ЦБ, «инерционное развитие» — это базовый сценарий Центробанка, «модернизационное развитие» - «ускоренная адаптация» в версии ЦБ. Понятно, что ни один из этих сценариев в чистом виде реализован не будет. Никогда так не бывает. Угадать в деталях, как будет развиваться мировая экономика на горизонте в три года, а тем более дольше, нереально. Но это планы Б, В, Г, Д и так далее - а что будет, если произойдет то-то, готовы ли мы. И заранее продуманные шаги для каждой комбинации факторов.