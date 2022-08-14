Раскрыты новые подробности скандального судебного процесса вокруг актерской семьи Баталовых

Мария Баталова заявила гражданский иск на сумму 1,5 миллиона рублей Фото: Первый канал

На этот раз дочь народного артиста СССР Мария Баталова заявила гражданский иск на сумму 1,5 миллиона рублей к артистке Наталии Дрожжиной, ее супругу Михаилу Цивину и нотариусу Дмитрию Бублию, обвиняемым в мошенничестве. По 500 тысяч с каждого фигуранта дела. Это сумма компенсация морального вреда и судебных расходов. До этого иск на полтора миллиона заявила и вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна Леонтенко. Плюс к этому Мария просит взыскать с обвиняемых 700 тысяч солидарно за расходы на услуги своего адвоката.

Судья Ольга Багрова приобщила ходатайства к уголовному делу.

- Кроме того, судья приняла наше обращение, касающееся комнат в коммунальной квартире, которые Цивин и Дрожжина купили Марии на ее же деньги. Эти комнаты были не нужны с самого начала, поскольку не пригодны для жизни, - рассказал нам адвокат Баталовых Сергей Лукин. Мария – инвалид детства, для проживания ей нужны определенные условия.

Со своей стороны, защитники Натальи Дрожжиной предоставили положительную характеристику на артистку из Академии культуры МВД.

Как мы поняли, процесс по уголовному делу "прошел экватор". Закончился допрос свидетелей и самих потерпевших – Марии Баталовой и ее мамы Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Они попросили для обвиняемых сурового наказания в виде реального лишения свободы.

Но разбирательства продолжаются. На следующей неделе начнет давать показания сторона защиты - Михаил Цивин, Наталья Дрожжина и Дмитрий Бублий.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, осенью 2020 года вдова Алексея Баталова написали заявление в полицию, после этого было возбуждено уголовное дело в отношении юриста Михаила Цивина и его супруги актрисы Наталии Дрожжиной.

По словам вдовы, семейная пара, которая сумела втереться к ней в доверие, обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых и деньгами, хранившимися на банковских счетах. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной (улица Серафимовича, 2), нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной по договору ренты, который она якобы заключила с Марией Баталовой. Договор заверял нотариус Дмитрий Бублий. Он тоже обвиняемый в этом процессе. Кроме того, с банковских счетов Баталовых, которыми могли распоряжаться Цивин и Дрожжина по доверенности, пропала крупная сумма, исчисляемая десятками миллионов рублей.

В октябре 2020 года в отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Они свою вину не признают.