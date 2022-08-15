Герои спецоперации «Z»: боец ЛНР Режигло подбил движущийся танк прямо в люк

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В кабинете врут, а в поле бьют», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «И в нижнем звании бывают герои».

Сержант Анатолий Амагзаев

ОТРАЗИЛ ШЕСТЬ АТАК НА ПЕРЕПРАВУ

Сержант Анатолий АМАГЗАЕВ

«Командир отделения сержант Анатолий Амагзаев, действуя в составе тактического воздушного десанта, руководил личным составом отделения при обороне важного стратегического объекта и находящегося неподалеку моста через водную преграду. В попытке выбить российские подразделения и вернуть контроль над мостовой переправой, украинские националисты многократно подвергали расположение российских войск огневому воздействию с применением авиации, средств ствольной и реактивной артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов.

В ходе боя, умело применяя штатное вооружение, сержант Анатолий Амагзаев выстрелом из ручного противотанкового гранатомета поразил грузовой автомобиль «КрАЗ» украинских боевиков, двигавшегося в зоне ответственности отделения Анатолия, а огнем из стрелкового оружия уничтожил до 5 вооруженных радикалов. Всего в ходе обороны моста отделением под руководством сержанта Амагзаева было отражено 6 попыток противника прорвать оборону российских войск и овладеть охраняемыми объектами. Грамотные действия сержанта Анатолия Амагзаева, а также умелое руководство подчиненными позволило выполнить задачу по и удержанию стратегически важных объектов под контролем российских Вооруженных Сил».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ВЗВОДА НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший сержант Казбек Дигоев

Старший сержант Казбек ДИГОЕВ

«В ходе ведения наступательных действий на одном из ключевых направлений командир расчета (орудия) пушечного самоходно-артиллерийского взвода старший сержант Казбек Дигоев выполнял задачи по артиллерийской поддержке батальонно-тактической группы российских военнослужащих. Несмотря на плотный артиллерийский и минометный огонь со стороны украинских националистов, Казбек, проявляя мужество и отвагу, умело поражал объекты противника.

Так благодаря высокому профессионализму старшего сержанта Дигоева в ходе наступления было уничтожено до взвода националистов, а также 3 боевые машины пехоты. Противник, понесший по результатам стрельбы Казбека Дигоева потери, был вынужден отступить, что позволило российским военнослужащим продвинуться в направлении одного из крупных населенных пунктов и занять выгодные районы и рубежи для последующего освобождения города».

Республики Александр Режигло

БЬЕТ ДВИЖУЩИЙСЯ ТАНК ПРЯМО В ЛЮК

Республики Александр РЕЖИГЛО

«Боец расчета гаубичного самоходного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Александр Режигло точно помнит, что его служба в Народной милиции ЛНР началась 23 июля 2014 года, когда колонны противника прорвались через поселок Новопавловка и вчерашний мирный шахтёр, по образованию горный мастер, как и его побратимы по шахте «Княгининская», был вынужден взять в руки оружие и встать на защиту Донбасса. Учился воевать, что называется в окопах, на передовой, поскольку иной возможности освоить боевую технику просто не было.

Говорит, что сейчас экипажи грозных боевых машин уже действуют как единый механизм – четко и оперативно. Только так можно побеждать врага и давать возможность пехоте продвигаться вперед, освобождая населенные пункты. Артиллеристы научились точно уничтожать движущиеся цели. В частности, не так давно расчет самоходного орудия поразил танк ВСУ, попав ему прямо в люк. Всего же на счету дивизиона не один десяток единиц уничтоженной вражеской техники, разбитые укрепрайоны и пораженные долговременные огневые точки. Также артиллеристы ЛНР выпускают по позициям врага десятки агитационных снарядов с подробными инструкциями для солдат ВСУ, как правильно сдаться в плен и тем самым сохранить свою жизнь. После победы, если восстановят его шахту, Александр Режигло готов вернутся к мирной жизни. Но пока враг не изгнан из Донбасса он будет держать в руках оружие».