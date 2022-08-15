На краю России: чем интересно путешествие по Чукотке

С мыса Дежнева открывается шикарный вид Фото: Росконгресс

На Чукотку едут за арктической экзотикой – тундра, горы с заснеженными вершинами, общение с коренными народами. Чукотка – восточный регион России и относится к районам Крайнего Севера. Погода сурова – сильные ветра круглый год, да и лето не назвать жарким. По сути, девять месяцев зимы, среднегодовая погода от -4 до -10 градусов ниже нуля. Так как же здесь развивать туристическую отрасль?

Рельеф Чукотки в основном горный. Фото: Росконгресс

Россияне начинают активнее изучать собственную страну вместо того, чтобы ехать за границу. Согласно опросу ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин за последние пять лет хотя бы раз проводил отпуск в других регионах России (48%, +6 п.п. за год): каждый третий совершал туристические поездки по стране неоднократно, 15% — единожды.

Как обстоят дела с туризмом в регионе

В начале августа на Чукотке прошел международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках председательства России в Арктическом совете. На деловой программе выступили туроператоры из арктических регионов, путешественники и представители региональной власти. Обсуждали возможность и варианты развития туризма в Арктике, в том числе и на самой Чукотке. Добраться сюда как на другую планету – авиационное сообщение единственный доступный вариант, отмечает губернатор Роман Копин.

На Чукотке делают ставку на экотуризм, рассматривают круизы и оздоровительный отдых. В регионе растят своих операторов, они пока больше рассчитаны на местных жителей, ведь даже из них мало кто доезжал дальше аэропорта в Угольных Копях. С июля по август организуются туры выходного дня, чтобы показать жителю Анадыря, например Эгвекинот. Купить такой тур можно от 500 рублей.

Хищники и трэколы - лучший транспорт для передвижения по Чукотке. Фото: Росконгресс

Еще Чукотка специализируется на экспедиционных маршрутах. На них учитывают, чтобы транспорт одновременно стал туристу и домом – уж больно большие расстояния. Например, зимой можно заказать маршрут на вездеходах и снегоходах с выездом из Анадыря на семь дней.

Пока туризм на Чукотке не может быть массовым. Сюда едут за экстремальным отдыхом люди с заработком выше среднего. Тур от местного оператора «Кутх Тревел» обойдется от 243 000 рублей на восемь дней. С 2017 года этот оператор привез на Чукотку около 200 человек – немного, но здесь еще все только начинается.

В регионе популярны морские прогулки Фото: Росконгресс

При этом, последние несколько лет турпоток в регионе растет. Видя желание людей посмотреть на Чукотку, предприниматели строят новые туристические объекты, в этом им помогает правительство. В 2022 году Чукотка имеет шанс выйти к допандемийным показателям турпотока в регионе.

Какие туристические объекты реализуются

На Чукотке активно возводятся новые туристические объекты. В 2022 году в поселке Угольные Копи появится гостиница. Будут этнопарки – музеи под открытым небом - в окрестностях Анадыря и в Эгвекиноте.

Первый в регионе глэмпинг "Умка". Фото: Росконгресс

В сентябре 2021 года на Лоринских горячих ключах создали первый в регионе эко-глэмпинг «Умка». В нем мне удалось побывать – по комфортабельности и актуальности «Умка» не уступает столичным базам отдыха. Подобные места в центральной России бронируются на месяц вперед. В «Умке» все удобства - горячая вода, отопление, обеденная зона и места для отдыха, стильное оформление. Вокруг горы и речки, а поблизости горячие источники, само место напоминает «русские Альпы». Владелец глэмпинга Максим Крупеня принципиально сотрудничает только с российскими производителями, ведь они делают все ничуть не хуже иностранцев.

Еще к 2023 году появится турбаза на живописном мысе Мээчкын. Предприниматель Александр Ендальцев сообщил, что здесь построят экспедиционные домики для путешественников. Причем на отдых можно будет отправиться семьей с детьми – будут организованы все условия. Гости базы смогут наблюдать за жизнью китов, моржей и медведей в дикой природе. Проект реализуют по госпрограмме.

Что посмотреть туристу

Чукотка славится фауной - медведи, олени, евражки, моржи, киты и нерпы. Здесь получится увидеть их в естественной среде обитания. На Чукотке популярны морские прогулки, главная фишка которых – наблюдение за дикими животными.

Чукотские евражки поджидают на каждом шагу. Фото: Росконгресс

В округе расположены привлекательные для путешественников объекты. Через оператора можно договориться о посещении оленеводческих бригад. В них вы познакомитесь с представителями коренных народов, посмотрите на яранги, увидите пастушьих собак и оленей.

Участники нашей экспедиции на линии Полярного Круга. Фото: Росконгресс

Чукотка богата на горы. Здесь они на любой вкус и сложность, можно подняться на сопку или пойти на более крутую вершину. А в окрестностях Эгвекинота проходит линия Северного Полярного круга. Получится добраться и до Мыса Дежнева – крайней точки Евразии и всей России. Еще в регионе расположен 180 меридиан – по нему проходит граница «сегодня» и «завтра».

180 меридиан делит Землю на Восточное и Западное полушария. Фото: Росконгресс

Вопреки предубеждениям, Чукотка вполне подойдет для отдыха не самого опытного туриста, это я проверила на себе. С профессиональным и терпеливым инструктором можно и в море пойти, и на гору забраться. А еще Чукотка не такая страшная, какой многие ее представляют. Местные операторы хорошо знают родной регион и организуют безопасные и комфортные поездки. Здесь учитывается все до малейших деталей, такова природа этой земли.

В России с начала 2022 года уже отдохнули более 34 млн человек – это даже чуть больше доковидного показателя. По прогнозам Ростуризма, внутренний турпоток по итогам 2022 года составит 61 млн человек. И это напрямую отразилось на обороте отрасли. У туристической Чукотки большое будущее, и вполне возможно, что туристы станут ездить сюда чаще.

Фестиваль «Берингов пролив» включён в План мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, организовывается при поддержке Правительства Чукотского автономного округа, курирующим министерством выступает Минвостокразвития России, Фонд Росконгресс является оператором проведения мероприятия.