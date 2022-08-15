Минобороны: под Харьковом уничтожен пункт временной дислокации наемников

Ликвидированы более 50 вооруженных граждан Польши и Германии, которые решили заработать на Украине убийствами мирных граждан Донбасса

«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», - сообщил отличную новость на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Попытки Вооруженных сил Украины подтянуть на Донбасс резервы пресекаются: в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции. А по местам, где собираются больше взвода украинских националистов наносятся артиллерийские удары.

Генерал-лейтенант перечислил новые ориентиры массовых захоронений украинских националистов: «в результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов, а в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70-ти процентов личного состава третьего батальона данного соединения.

Также по словам Конашенкова в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.

Серьезные потери ВСУ понесло на Соледарском направлении. Там в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.

Среди ликвидированных объектов ВСУ: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населённых пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области, расположение взвода украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска Донецкой Народной Республики.

«Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крестище Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области, сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики», - добавил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов.

148 - вертолетов.

1741 - беспилотный летательный аппарат.

365 - зенитных ракетных комплексов.

4311 - танков и других боевых бронированных машин.

799 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3304 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4891 - единица специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За неделю в Херсонской и Запорожской областях военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 14 тайников. Из незаконного оборота изъято двенадцать переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», источники питания к ним, более 20 снарядов к РСЗО «Ураган», двадцать четыре гранатомета и более ста выстрелов, свыше 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты производства США, около сотни ручных гранат и запалов к ним, порядка 150 минных взрывателей, радиостанции и GPS иностранного производства, более 11 тыс. патронов различного калибра, обезврежено 10 мин, 12 кг. взрывчатых веществ и 400 кг. селитры.