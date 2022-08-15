«Рыбий мор» на Одере: Германия винит Польшу в экологической катастрофе

С конца июля на Одере — пограничной реке между Германией и Польшей — отмечена массовая гибель рыбы Фото: REUTERS

К катастрофической засухе в Старом свете добавилась новая беда — на сей раз явно техногенного происхождения. С конца июля на Одере — пограничной реке между Германией и Польшей — отмечена массовая гибель рыбы. Спасательные службы и волонтёры на протяжении двухсот километров береговой линии вылавливают с помощью сетей многие тонны дохлых щук, судаков и других пресноводных обитателей: в противном случае те будут гнить, отравляя воду ещё сильнее.

Чиновники обеих стран бьют тревогу. В районе Уккермарк, на малой родине экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (также находится в бассейне Одера), гражданам предписано «избегать контакта с водой» и на всякий случай запастись продуктами первой необходимости.

В свою очередь, Польша обещает перекрыть реку боновыми заграждениями в районе города Костшин, чтобы дохлую рыбу не разносило дальше по течению. По мнению экспертов, на восстановление чистоты и биоразнообразия Одера могут уйти годы. Однако если с последствиями катастрофы всё хоть как-то ясно, то её причины уже две недели покрыты речным туманом.

Рекордная жара (из-за которой в воде действительно может упасть концентрация кислорода) тут явно не при чем — почему-то «рыбий мор» наблюдается исключительно на одной реке, а его причина — некое «токсичное химвещество». И, как намекает Германия, утечь оно могло откуда-то с восточного берега. То есть из Польши. Которая, однако, не спешит взаимодействовать с западным соседом по столь щекотливому делу — а то ведь тогда может возникнуть вопрос о поиске виновников и выплате компенсаций.

— Немецкие чиновники не получали от Варшавы какой-либо информации по данному инциденту, механизмы коммуникации между двумя нашими странами не работают, — жалуется Аксель Фогель, министр по вопросам окружающей среды в германском Бранденбурге. Эта федеральная земля также омывается Одером, а всего в 80 км от токсичной реки расположен сам Берлин, что не добавляет немцам спокойствия. Столичная территория связана с этим водным бассейном через канал Одер-Шпрее, то есть теоретически отравленная вода по гидротехническим сооружениям может дойти до крупнейшего города ФРГ (если ещё не дошла).

Пока никаких доказательств, что за «рыбий мор» ответственна именно Польша, нет. Но косвенные подтверждения имеются. Так, вечером в пятницу, 12 августа, премьер Матеуш Моравецкий уволил глав государственных ведомств по охране окружающей среды и водным ресурсам — мол, те «слишком поздно отреагировали на катастрофу».

Также политик пообещал «наказать ответственных за выброс химических отходов в реку» — тем самым допуская, что таковые пребывают в польской юрисдикции. Действительно, на правом берегу Одера имеется большое количество химических предприятий, которые потенциально могли загрязнить воду. Например, в городках Легнице и Глогув находятся медеплавильные печи, использующие токсичные вещества в производственной цепи.

Как бы то ни было, «рыбоморный скандал» между Берлином и Варшавой нарастает, к чему обе стороны присоединяют и прежние обиды — например, недавно Польша требовала от Германии репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой.

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