В Германии массовую гибель рыбы на Одере назвали "катастрофой небывалых масштабов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бургомистр немецкого города Шведт, расположенного в федеральной земле Бранденбург на границе с Польшей, Аннекатрин Хоппе назвала массовую гибель рыбы на реке Одер катастрофой небывалых масштабов, которая может иметь последствия на годы вперед.

«Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас возникла на Одере, является экологической катастрофой до сих пор небывалых масштабов», - заявила градоначальник в эфире радиостанции RBB, отметив, что последствия настолько велики, что могут продолжаться в течение нескольких лет», а также сильно повлияют на туризм и рыбную отрасль.

Власти немецкого города Франкфурт-на-Одере, расположенного на границе с Польшей, ранее призвали жителей избегать контактов с водой в Одере, который течет по территории Германии, Польши и Чехии. Незадолго до этого польская «Газета выборча» заявила об экологической катастрофе на реке, отметив, что из воды вылавливают тонны мертвой рыбы.

Инспекторы, которые занимаются охраной окружающей среды, пытаются понять, что стало причиной гибели рыбы. Пока удалось установить это не летнее повышение температуры воды.

Напомним, накануне сообщалось о другой реке в Германии. СМИ заявляли, что экономика ФРГ в опасности из-за пересохшего Рейна, по которому транспортируется примерно 80% от общего числа перевозимых по воде в стране грузов.