Путин рассказал, какое наше оружие опережает западное

Владимир Путин выступил с речью перед иностранными и нашими участниками Фото: REUTERS

В понедельник, 15 августа, стартовал ежегодный военно-технический форум «Армия-2022». По традиции, Владимир Путин выступил с речью перед иностранными и нашими участниками.

- Мы рады вновь принимать руководителей оборонных ведомств, военных специалистов из многих стран мира. Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом защитников, которые несли свободу другим народам, - начал глава страны.

- Сегодня на специальной военной операции воины с честью выполняют долг, сражаются за Россию и мирную жизнь, шаг за шагом освобождают земли Донбасса, - добавил он.

Глава страны обратился и напрямую к иностранным гостям мероприятия: «Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются».

Президент напомнил, что на форум приехали 1500 разных оборонных компаний, они привезли 20 с лишним тысяч своих товаров. Причем, в павильонах много инновационной гражданской продукции. Спасибо диверсификации оборонки.

Но все же главное на «Армии-2022» - это оружие.

- Во всем мире российское оружие ценится за надежность, качество и эффективность. На форуме представлены возможности искусственного интеллекта, новых информационных технологий, достижения наших конструкторских бюро. Особый интерес представляют перспективные образцы, которые будут определять завтрашние вооружения: робототехника, оружие на новых физических принципах. Они на годы и десятилетия опережают западные аналоги, - заявил российский лидер.

Кстати, о превосходстве нашей страны в оружии говорят не только на форуме, но и в Вашингтоне. Весной Пентагон подготовил доклад для Конгресса. Там американские аналитики прямо написали: «Соединенные Штаты отстают, потому что Россия начала развертывать новые ракеты и подводные лодки уже в начале 2000-х годов, в то время как у США таких не будет до конца 2020-х годов. Кроме этого, Россия разрабатывает новые и более экзотические системы».

- В рамках форума пройдут международные армейские игры – в них примут участие 6 тысяч солдат и офицеров из 37 стран. Они покажут свое мастерство. Кроме этого, пройдет международный антифашистский конгресс. Уроки нацизма не должны быть забыты. Наш долг - жестко реагировать на фальсификацию истории. Противодействовать русофобии и расизму, - заявил Путин.

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