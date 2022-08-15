Путин заявил, что армия РФ шаг за шагом освобождает земли Донбасса

Владимир Путин оценил заслуги российских военных в ходе спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия шаг за шагом освобождает земли Донбасса в ходе специальной военной операции. Об этом он сообщил, выступая с приветственным словом на международном форуме "Армия-2022".

"Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежное стояли на страже и безопасности Родины, несли свободу другим народам. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в ДНР и ЛНР четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - отметил российский лидер, открывая форум вооружений и военной техники.

На данный момент в ходе спецоперации по защите Донбасса российским военным удалось полностью освободить всю территорию Луганской народной республики, а также большую часть территории ДНР. Кроме того, в ходе СВО на Украине под контроль РФ перешли большая часть Херсонской и Запорожской областей, а также часть территорий Харьковской и Николаевской областей.