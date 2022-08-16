Мосгорсуд отказал звезде «Дома-2» Инессе Шевчук в ее требовании миллиона рублей за «вращающуюся» грудь

Инесса Шечук Фото: СОЦСЕТИ

Не секрет, что выпускницы шоу «Дом-2» становятся зачастую «охотницами за олигархами». А на этой пахоте немаловажную роль играет внешний вид. Потому девушки обивают пороги пластических хирургов.

Подруга Ксении Бородиной Инесса Шевчук, одна из раскрутившихся див телестройки, снискала и славу модной блогерши. У нее тысячи подписчиц – девчонки из провинции следят за жизнью «столичной штучки» и мечтают повторить ее успех.

Инесса не скрывает, что ее бюст силиконовый. Более того, уже несколько лет девушка носится со своей грудью по судам и экспертизам. Инесса решила отсудить у пластического хирурга внушительную компенсацию в миллион рублей.

Поначалу Инесса увеличила себе молочные железы у одного хирурга. Не понравилось – пошла переделывать к другому, Александру Тепляшину.

Она публиковала на своей странице сообщения о том, что испытала мучения из-за того, что после очередной пластики ее прелести стала вращаться и словно жить сами по себе.

«Грудные импланты (крутятся – пропущено слово) по часовой стрелке, и вообще грудь живет своей жизнью. Да, иногда он (имплант) встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно! Ужасные рубцы, будто мясник резал, все изуродовано. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Это доставляет массу комплексов и слез», - писала Шевчук в соцсетях еще осенью 2019-го.

В сетях сообщалось, что Шевчук встречается с богатым мужчиной. Поговаривают, он недавно ей подарил Бентли, оплачивает как ее походы к косметологам за новой свежестью, так и адвокатов, которые пытаются в судах доказать, что грудь Инессы испорчена.

- Со мной всегда можно договориться по-хорошему. Но эта особа начала меня стращать, разбрасываясь какими-то громкими именами. Ко мне в медицинский центр приезжали с непонятными проверками по ее жалобам, - рассказал KP.RU пластический хирург Александр Тепляшин. - Но я знаю, что нормально выполнил свою работу. А она после пластики занималась спортом, что было противопоказано. Словом, предложил этой чрезвычайно заносчивой пациентке встретиться в суде и там решить все вопросы. Она, видимо, думала, что с деньгами у нее будет все схвачено. Но у нас сейчас не 90-е…

Первый районный суд Шевчук проиграла. На суде обсуждалась тема, что искусственная грудь может вращаться вокруг оси, и это одно из возможных осложнений пластической операции. А после любого хирургического вмешательства не исключены осложнения. Шевчук появлялась на нескольких назначенных судом экспертиз. Эксперты обследовали грудь звезды и не нашли признаков увечья.

Районный суд отказал диве в ее требованиях. Инесса не успокоилась и обратилась в Мосгорсуд с жалобой. Однако многострадальная грудь звезды не принесла ей победу и там. На днях Мосгорсуд рассмотрел жалобу истицы и вновь ей отказал. То есть, девушке не удалось оспорить решение районного суда и выиграть заветный миллион.

- Представитель истицы сказала, что они пойдут и до Верховного, и до Европейского суда по правам человека, но мы не испугались, уверены в своей правоте: Александр Тепляшин качественно выполнил свою работу», – заявила его представитель, юрист Марина Киселева. «Марина защищает Филиппа Киркорова, а еще стала специализироваться на «потребительских экстремистах», одной рукой просто их укладывает. Так что никакие деньги спонсоров не помогут. Забавно, если грудь самой Инессы Шевчук станет объектом рассмотрения Европейского суда по правам человека – им, конечно, сейчас до ее бюста, но посмотрим, до чего доведет девушку ее «кормилица», и состоится ли эта комедия», – со смехом прокомментировал KP.RU еще одну победу над телезвездой Тепляшин.