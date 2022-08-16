В пику мамаше, смешавшей Тарзана с грязью: Наташа Королева показала семейную идиллию с мужем

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: соцсети.

Наташа Королева в соцсетях поделилась видеороликом семейного отдыха. Вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом певица провела выходные в Дагестане. Артистка осталась в восторге от величественных гор и живописных пейзажей республики. Звездное семейство отправилось в поход по горной дороге. Наташа гордится своей спортивной семьей и тем, что они смогли преодолеть сложный пеший маршрут.

- Мы семья спортивная, поэтому преодолели этот яркий маршрут и наслаждаемся всей этой яркой красотой, - рассказала певица в видео.

Поклонники исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» вздохнули с облегчением. В последнее время в Сети то и дело возникали слухи о грядущем разводе певицы из-за мамы-украинки, ополчившейся на зятя-россиянина. Но, судя по всему, в семье Королевой и Глушко царят мир и согласие. Видимо, Наташа стойко выдержала удар, который ей нанесла родительница, и решила не обращать внимания на поведение 76-летней матери.

Вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом певица провела выходные в Дагестане. Фото: кадр видео.

Напомним, на днях на концерте в Майами мать Наташи Королевой поддержала Украину и публично оскорбила зятя Тарзана – бывшего офицера российской армии. Людмила Порывай пришла посмотреть шоу певицы Ирины Билык, организованное в поддержку Украины. Мама Люда накинула на плечи украинский флаг. В разгар выступления Билык вытащила мать Наташи Королевой на сцену. Сияя от радости, родительница звезды размахивала сине-желтым полотнищем. Видеороликом с концерта Порывай поделилась на своей странице в соцсетях.

Обняв маму Наташи Королевой за плечи, Ирина Билык проникновенно спросила ее: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?». Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ Порывай громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение Билык. Видеоролик с оскорблениями в адрес Сергея Глушко разошелся по соцсетям.

По слухам, еще весной Людмила Порывай разругалась с мужем дочери, поскольку Тарзан встал на защиту России. В итоге Порывай публично отреклась от зятя, демонстративно отписавшись от его страницы в соцсетях. Сергей Глушко после школы пошел в военное училище, потом служил на космодроме «Плесецк». В феврале муж Наташи Королевой опубликовал видео, в котором обратился к российским военнослужащим на Украине со словами поддержки и одобрения.

- Ребята! Русские солдаты, солдаты российской армии! Вся страна верит в вас, все мы очень переживаем за вас! Мы любим вас! Мы с вами! Победа будет за нами! Ребята, никогда мы не поверим в ту грязь, которую пытаются про вас распространить. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые! Победа будет за нами! Россия, вперед! - заявил Глушко в видео.