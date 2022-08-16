Аксенов объявил о временной остановке поездов в Крым с материка

Сергей Аксенов. Фото: личная страница в социальной сети "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов оповестил население о временной приостановке движения поездов в Крым с материковой части России. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Аксенова во вторник, 16 августа 2022 года.

По словам руководителя республики, пассажирские поезда будут останавливаться на станции Владиславовка. Оттуда организуют доставку людей автобусами на ближайшие автостанции.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что случился пожар в Джанкайском районе на севере Крыма. По данным ведомства, ЧП произошло на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате сдетонировали боеприпасы.

Напомним, Сергей Аксенов проинформировал, что в результате происшествия пострадали два человека. Жителей близлежащих домов эвакуировали за пределы пятикилометровой зоны. Они временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда.