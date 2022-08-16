Глава Крыма Аксенов выехал к месту пожара на трансформаторной подстанции в Джанкойском районе

На трансформаторной станции в селе Майское произошел пожар Фото: Кадр видео

Глава Крыма Сергей Аксенов срочно выехал в село Майское в Джанкойском районе. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 16 августа 2022 года.

"Обстоятельства происшествия выясняются, - написал Аксенов. - Буду информировать по мере поступления информации".

Ранее сайт "КП-Крым" сообщил, что на трансформаторной станции в селе Майском произошел пожар. По словам очевидцев, возникновению огня предшествовал сильный хлопок.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Сергей Аксенов заявил, что освобожденные Россией территории пришли в упадок под руководством властей Украины. В связи с этим стоит множество количество задач по их восстановлению, отметил глава региона.

Напомним, мощный взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу", расположенном в Ереване, в воскресенье, 14 августа 2022 года. В результате взрыва в торговом центре, согласно последним данным, 61 человек получил ранения, шесть человек погибли. В мэрии Еревана ранее сообщали, что в ТЦ "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.