ВКонтакте снимает языковой барьер при общении

Новая технология в VK Мессенджере автоматически переводит сообщения на разные языки

Социальная сеть ВКонтакте запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках.

Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя и осуществляется исключительно с помощью собственных технологий и инструментов ВКонтакте, без участия стороннего оборудования или программных решений. Надёжность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы: например, технология ВКонтакте хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как разговорные фразы, так и художественные или официально-деловые материалы.

Чтобы перевести текст в чате, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«ВКонтакте обмениваются миллиардами сообщений в сутки, что позволяет быть всегда на связи и каждый день узнавать что-то новое от своих друзей, коллег, однокурсников или близких. Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей, вне зависимости от языка, на котором они общаются. Инвестируя время и знания команды ВКонтакте в технологии машинного обучения, мы создаём всё больше полезных возможностей для общения в онлайне и убираем барьеры для захватывающей и плодотворной коммуникации».

Ранее ВКонтакте запустила автоматический перевод размещённых в сообществах публикаций с русского на английский язык. Функция помогает пользователям из разных стран знакомиться с уникальным русскоязычным контентом социальной сети. У авторов появилась возможность рассказывать о себе более широкой аудитории.