ИКЕА закрывает свою дочернюю компанию в России: Что это значит и что будет с гарантией

Компания Ingka Holding Europe – единственный владелец российского ООО «Икеа дом» - подала заявление о ликвидации российского юридического лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Последний день ИКЕА» выпал на 15 августа. В понедельник ровно в 20:00 закончилась финальная распродажа товаров шведско-голландского бренда в России. Все креслица, диванчики и акулята нашли заботливых хозяев.

И ровно в тот же день компания Ingka Holding Europe – единственный владелец российского ООО «Икеа дом» - подала заявление о ликвидации российского юридического лица.

Что теперь будет с владельцами мебели? Чтобы это понять, немного погрузимся в казуистику.

ООО «Икеа дом» - это дочерняя компания глобальной ИКЕА, и именно она управляет магазинами сети в России. Магазины ИКЕА в России закрылись еще в марте. А это, между прочим, 26 торговых точек в 12 городах России, расходы на аренду даже представить страшно. Логично, что компания хочет избавиться от такого актива… хотя теперь уже правильнее сказать, «пассива». Поэтому решение закрыть юрлицо – видимо, с постепенной продажей торговых площадей – выглядит вполне логичным.

Но есть у мебельщиков и другое ООО «ИКЕА торг», зарегистрированное в Химках, по адресу микрорайон Икеа (чтоб я там жил), корпус 1. И именно это юрлицо отвечает за вопросы сервисного и гарантийного обслуживания. И эта «дочка» никуда не девается и продолжает работу.

Отлегло. Так что от своих обязательств перед клиентами компания, как и положено социально ответственному западному бизнесу, отказываться не собирается.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Условия гарантии

- На все товары, купленные с 5 июля, действует гарантия два месяца с момента приобретения (если более длительный срок не установлен производителем или изготовителем).

- На все товары, купленные до 5 июля, срок гарантии не меняется. Допустим, стандартная гарантия на матрас от ИКЕА – 10 лет. Именно столько она и будет действовать.

- По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в Центр поддержки клиентов ИКЕА по телефонам +7-800-234-55-66 (звонок бесплатный) или +7-495-221-55-66. Время работы с 08:00 до 20:00 по Москве.