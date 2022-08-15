IKEA завершила распродажу своих товаров в России

Распродажа товаров ИКЕА закончилась, магазины компании в России больше не откроются. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИКЕА завершила распродажу своих товаров в России. Об этом сказано в объявлении на официальном сайте компании.

«Уважаемые покупатели! Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», - сказано в объявлении.

Сообщается, что в течение августа и сентября магазины ИКЕА еще будут выполнять отдельные функции. Они будут работать на выдачу уже оформленных заказов. Также до конца сентября можно будет оформить возврат или обмен товара, но магазины останутся закрытыми.

Напомним, ИКЕА объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года.

После этого компания устроила прощальную онлайн-распродажу, которая завершилась 15 августа.

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