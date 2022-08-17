Общественные экологические инициативы в Москве

ЭКОВОЛОНТЕР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добровольцы помогают сохранять природу.

Есть среди горожан те, кто каждый день старается сделать свою жизнь экологичнее. Многие начинают с малого - сортируют домашние отходы, отказываются от полиэтиленовых пакетов и одноразовых кофейных стаканчиков, высаживают деревья. Добровольцы также участвуют в экологических акциях и проектах, некоторые из которых появляются благодаря общественным инициативам.

«В последнее время растет популярность эковолонтерства, особенно среди школьников и студентов, - говорит Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Когда молодые добровольцы вникают в вопросы ресурсосбережения, они становятся его активными сторонниками и проводниками экологических идей, развивают это важное образовательное и просветительское направление. Наши добровольцы – это люди с активной позицией и с желанием менять мир вокруг к лучшему».

Рассказываем о некоторых общественных эко-инициативах в столице.

ЦВЕТЫ, ПЧЁЛЫ И СОЛОВЬИ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

Активисты юго-запада Москвы создали удивительный парк с редкими растениями и птицами рядом с Дарвиновским музеем. Для этого обустроили с помощью городских служб зеленую полоску площадью 3 гектара, оставшуюся после сноса гаражей и теплотрассы. Название народному парку тоже придумали сами – «Заповедный луг». Одним из координаторов проекта стала жительница Академического района столицы Надежда Кияткина. С ней и другими местными жителями также работали над парком биологи из институтов РАН и Дарвиновского музея, ландшафтные архитекторы из Московского архитектурного института (МАРХИ). Во время создания «Заповедного луга» здесь обнаружили более 70 видов луговых трав, среди которых и колокольчик раскидистый - растение, занесённое в Красную книгу Москвы. Еще одним краснокнижным видом среди обитателей парка оказалась пчела шерстобита флорентийского. А ещё сюда на место гнездования прилетают соловьи.

Проект получил уже несколько наград - Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре, архитектурную премию «Дом на Брестской», а премию правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

Заповедный луг. 2020. Фото Алексея Денисова

УЛИЧНЫЙ ДИВАН ИЗ ПЕСКА И ПОЛИЭТИЛЕНА

Проект «Умная SREDA» - российское производство уличной мебели из вторсырья. Его создатели разработали собственную уникальную технологию, позволяющую создавать лавочки, урны и даже тротуарную плитку из обычного песка и полиэтилена. К примеру, уже около полусотни таких экоскамеек появились на московских автовокзалах. Для их создания переработали 100 тысяч полиэтиленовых пакетов. Главное - всего две необычные лавочки спасают целое дерево! При этом они не горят, не плавятся и не гниют. А прослужить могут свыше пяти лет, то есть больше, чем аналоги из дерева и металла. Недавно инновационные уличные диваны появились и в сквере на улице Исаковского в Строгино на северо-западе столицы.

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ВМЕСТО СВАЛКИ - ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Куда девать ненужную одежду, обувь и многое другое? Наверняка, этим вопросом задается каждый хотя бы раз. Вместо того, чтобы выкидывать вещи на свалку, можно дать им вторую жизнь, например, с помощью проекта социального предпринимательства «Добрые вещи». В специальные ящики, установленные в городе, можно принести одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы все это ещё оставалось пригодным для использования и не имело грубых дефектов. Затем собранное отправляют в сортировочный центр. Часть вещей продают оптом, а на вырученные средства покупают оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями из реабилитационных центров Москвы и Московской области. Также проект позволяет нуждающимся бесплатно получать вещи через магазины партнеров.

Проект получил поддержку Мосприроды. По инициативе членов молодежного совета Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в рамках проекта «Добрые вещи» установили контейнер для приема вещей. Такой же контейнер размещен около экоцентра «Экошкола Кусково». Остальные адреса мест, куда можно принести ненужные вещи - на сайте проекта.

КНИЖНЫЙ КРУГОВОРОТ

Ещё одна инициатива помогает спасать прочитанные книги и пополнять ими сельские библиотеки. Специальные контейнер RE:BOOKS устанавливают на улицах и в магазинах столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Все принесённые сюда издания сортируют, дезинфицируют и затем отправляют в читальни по всей России. Активисты проекта могут также организовать вывоз книг из дома или офиса. Кстати, некоторые книги все желающие даже могут купить по символической цене. Адреса контейнеров для сбора, а также другая необходимая информация - на сайте.

ЭКОВОЛОНТЕР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Личный порыв фото-художника Анны Нафиевой и аспиранта Михаила Антонова, желающих развивать экологическое добровольчество, сначала стал столичным проектом #МосЭко. А после того, как инициатива стала набирать популярность далеко за пределами столицы, появилось название «#РосЭко». Его задача - помочь начинающим добровольцам разобраться в направлениях экодвижения, а также дать участникам необходимые знания для запуска собственного проекта. Проект стал победителем конкурса грантов мэра Москвы.

Активисты проводят курс тематических воркшопов для начинающих эковолонтеров и продвинутых, а также организуют серию экодобровольческих акций «Единые дни действий», в которых входят волонтерские уборки мусора на природных территориях, городское озеленение и лесовосстановление, волонтерские дни в приютах для животных, экопросветительские квесты и мини-фестивали и многое другое.

ВАЖНО

Фото: пресс-служба ДПиООС

Поощрение экоинициатив в столице проводится в рамках ежегодной экопремии правительства Москвы уже более десяти лет. Например, в 2021 году в оргкомитет поступило рекордное количество заявок - 141. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Проекты оценивает профессиональное жюри из экспертов в области экологии, архитектуры и благоустройства.

Пройдет премия и в этом году. Среди номинаций - «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий», «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды среди общественных экологических объединений», «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий», «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект». Кстати, в прошлом году в этой номинации был отмечен образовательный проект «Экошкола онлайн» Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. У горожан экоцентры пользуются большой популярностью.

В парках и на природных территориях сегодня работает 10 таких центров Мосприроды. За прошлый год в них побывали около 330 тысяч человек. Например, один из самых необычных находится на борту. Это первый в России экологический центр на воде под названием «Московский эколог». На нижней палубе работает музей Москвы-реки. Среди экспонатов - виртуальная капитанская рубка, точная копия настоящей. А на верхней палубе проводятся обучающие и развивающие занятия с детьми.

Экоуроки, лекции и мастер-классы можно посетить во всех экоцентрах Мосприроды. Экоцентр «Лесная сказка» в природно-историческом парке «Битцевский лес», к примеру, устраивает для детей настоящие раскопки в поисках останков древних животных, учит распознавать следы на зимней поляне и ароматы леса, слушать птиц Москвы и Подмосковья. Адреса и график работы экоцентров - на сайте Мосприроды.

ЦИФРЫ

В 2021 году в столице провели около 14 тысяч эколого-просветительских мероприятий. В них приняло участие порядка 700 тысяч человек.

В 2022 году в состоялось уже свыше 7,5 тысяч таких мероприятий, которые посетили около 400 тысяч участников.

«На особо охраняемых природных территориях Москвы проводятся порядка 300 вариантов интересных экскурсий и квестов. Каждый год разрабатываются новые программы», - уточнили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.