Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин вернул в России звание Мать-героиня, которое Ельцин отменил еще в 1991-м. Как и в советское время, награда положена за рождение не менее 10 детей. Получить ее (в отличие от ордена «Родительская слава», который дают и папе, и маме) может только женщина.

Что такое Орден "Мать-героиня"

Внешне новый одноименный орден похож сразу на две старые советские награды. Нижняя часть, как и была – пятиугольник с очертаниями звезды. А верхнюю часть как будто взяли у Медали Материнства (давали за 5 и 6 детей). Триколор больше напоминает не флаг (как у золотых звезд Героев), а бант.

Орден сделан из золота и эмали. Посередине красно-сине-белого банта прикреплен бриллиант. Кстати, со времен Октябрьской Революции единственной наградой в стране с бриллиантом был орден «Победа».

Как получить Орден "мать-героиня"

Чтобы получить звание, мало просто родить 10 детей. К моменту награждения младшему должен исполниться минимум год. Остальные тоже должны быть живы, если только кто-то не погиб, защищая отечество или на работе. Семья должна быть «социально ответственной, заботящейся о здоровье, образовании, физическом и нравственном развитии».

Теперь вместе с наградой государство дает еще 1 млн. рублей. В советское время деньги были не положены, зато женщина получала первоочередное право на квартиру. Льготы поменьше типа бесплатного проезда в общественном транспорте были и тогда, есть они и сейчас.

Внешний вид ордена "Мать-героиня". Фото: pravo.gov.ru

Что дают за Орден "Мать-героиня"

Не изменился и статус награды. Звание «Мать-героиня» считается третьим по старшинству в стране после Героя России и Героя труда. Даже высший орден Святого Андрея Первозванного в иерархии стоит ниже.

Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович первой попросила президента возродить звание. С такой идеей она выступила в мае на заседании Госсовета по социальным вопросам.

- Награда Мать-героиня дается женщинам, чтобы отдать должное труду материнства, - заявила Комсомолке Карпович.

В указе президента о "вопросах наградной системы" еще написано, что за орден «Родительская слава» теперь будут платить не 100 тысяч рублей, а 200. Эта награда положена за особые успехи в воспитании семи и больше детей.