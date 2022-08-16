Москва. Покупатели в магазине строительных и хозяйственных товаров OBI в торговом центре "Авиапарк" на Ходынском поле. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во всем «великом исходе» западного бизнеса из России история с немецкой сетью магазинов OBI – чуть ли не самая скандальная.

Все началось в марте, когда немецкий холдинг OBI GmbH заявил о намерении прекратить бизнес в России. Это означало, что 27 гипермаркетов по всей стране, в которых трудилось 4900 человек, остановили бы работу. Российские управленцы пошли наперекор собственникам и отказались от закрытия.

Напомним, сеть OBI пришла в Россию в 2003 году. Тогда первые магазины открылись в Москве при торговых центрах «Мега». С тех пор гипермаркеты набирали обороты. Россиянам формат - купить в одном месте все для ремонта, дома и дачи – очень даже понравился. Вскоре сеть вышла за пределы столицы - Рязань, Тула, Казань, Нижний Новгород, Омск, Сургут. Все магазины OBI работали по схеме собственных точек продаж. Никакого франчайзинга (так называется аренда бренда, технологий, стиля и т. д.).

Серьезные финансовые проблемы начались в период пандемии, когда выручка гипермаркетов упала и бизнес в России стал убыточным. По данным «СПАРК-Интерфакса», в прошлом году чистый убыток магазинов составил почти 2,5 млрд рублей.

Казалось бы, резона поднимать убыточное предприятие нет. Но управляющие топ-менеджеры российской сети посчитали иначе. Они продолжили работать, пока головная компания не заблокировала IT-системы в филиалах Москвы и других городах. Магазины пришлось закрыть. Но не надолго. В начале апреля бунтовщики протестировали новое программное обеспечение для всей IT-системы, включая бухгалтерию, кассы, и объявили, что они готовы открыть гипермаркеты.

Немецкие владельцы OBI GmbH возмутились и объявили о решении продать российскую сеть OBI. Назначили временного управляющего - основателя консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Бориса Любошица.

К началу мая в Москве открылся первый магазин OBI. Спустя несколько недель начали работать остальные гипермаркеты. При этом Любошиц рассказал, что через полгода российскую сеть ждет ребрендинг (смена названия).

В конце июля стало известно, что договор купли-продажи российского бизнеса OBI GmbH подписан. Тут же прозвучала и смехотворная сумма сделки – 600 рублей. Оказывается, возможно и такое. Крупнейшим покупателем стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. Доля в 60% досталась ему. Остальные 40% - партнеру Лиокумовича, не желающему огласки.

КТО ТАКОЙ?

Имя нового владельца OBI широкой публике ни о чем не говорит. И потому интерес к нему повышенный. После его первого и единственного интервью в Forbes, которое вышло на днях, один из самых популярных запросов в поисковиках – кто такой Йозеф Лиокумович.

О себе господин Лиокумович рассказывает немного, подчеркивая, что он человек непубличный. Однако кое-какие штрихи к портрету нам удалось собрать.

- Если кратко: я бизнесмен и инвестор, - говорит Йозеф Лиокумович в своем интервью. - Уехал из России в дошкольном возрасте, но не стал тем человеком, который через пару лет проживания за границей, когда возвращается, переспрашивает: «Как это по-русски?» Я прочитал почти всю классическую русскую литературу, люблю ходить в русские театры. Русский язык — он народный, безумно душевный. Считаю, что в российских магазинах должна играть российская музыка, а не иностранная. Мне нравятся – ретро, современная, песни Земфиры, например.

Что касается бизнеса, то Лиокумович рассказал, что «начал приезжать в Россию в начале 1990-х».

- Тогда я хорошо понимал бизнес на Западе, хорошо в нем ориентировался, - объясняет он. - Сейчас это и относительно России могу сказать. Если коротко, я был мостом между мирами. Никогда не был медийным человеком. До этого занимался крупными проектами в России и за границей, работаю с крупными бизнесменами. Принимал участие с моим финским партнером Ахти Вилппула (Ruukki Group) в проекте строительства ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат) в Костромской области. Но проект не был реализован.

Президент Союза армян России Ара Абрамян очень надеется стать партнером Лиокумовича.

- Мы строили в Ереване большой многофункциональный торговый центр, но по объективным причинам поставили его на паузу, - рассказал Ара Абрамян корреспонденту «КП». - Времена сейчас непростые. Однако есть договоренность с Йозефом, что он приедет в Армению и оценит возможность совместной работы по реализации проекта.

Президент Всемирного армянского конгресса и Союза армян России Ара Абрамян. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Почему вы к нему обратились?

- Это человек, который хорошо знает бизнес. Он успешно ведет дела. Я не сомневаюсь, что у него получится вывести убыточный российский OBI в плюс. Во-первых, он разбирается во всех нюансах этого проекта. Во-вторых, его партнер…

- Как его зовут, кстати?

- Не могу вам сказать. Но это серьезный человек, один из богатейших людей Европы.

- А сам Йозеф где живет, не в России?

- У него двойное гражданство - Германия и Израиль.

Сам Лиокумович пояснил, что в бизнесе Армении он не новичок. В Ереване он «представлял компанию «Супернова», которая имеет большой опыт управления торговыми центрами». По данным СМИ, «Супернова» - австрийская компания и в ее активе около 60 торгово-развлекательных центров в Центральной и Восточной Европе.

ПОЧЕМУ КУПИЛ OBI В РОССИИ?

Йозеф Лиокумович, с его слов, давно был знаком с Карлом-Эриваном Хаубом - генеральным директором Tengelmann Group, которая владеет OBI GmbH. В 2018 году Хауб пропал без вести в Швейцарии. Но Лиокумович, судя по всему, поддерживал хорошие отношения с семьей Хауба, наследниками его бизнес-портфеля. По некоторой информации - не знаем, насколько она правдива - они хотели списать российский бизнес, но Йозеф предложил сделку. К слову, в одной из статей прочла, что Лиокумовича называют «профессиональным переговорщиком».

- Я помогал компании, когда она только заходила в Россию, - рассказал Йозеф Лиокумович «Форбсу». - До 2015 года российская сеть была суперуспешной, а затем начала приносить только убытки. Мне было обидно смотреть на это. Я знал причины этого и понимал, как вернуть прибыль. До пандемии, в 2019 году, я вел переговоры о приобретении этого бизнеса, был уверен, что в течение года могу восстановить его прибыльность. Во время пандемии интерес к российскому OBI у меня не снижался, поэтому логично, что, когда немецкая компания решила уйти из России, сделку стали обсуждать со мной, хотя были и два других претендента.

Любопытно, что до пандемии стоимость российской сети OBI оценивала в €100 млн. Сейчас его продали за 600 рублей. Лиокумович объясняет это новыми обстоятельствами, «которые многое изменили». Был еще долг в €30 млн перед головным офисом, но его, как говорит новый владелец, удалось урегулировать.

ЧТО ЖДЕТ OBI?

Финансовые оценки аналитиков по выходу российской OBI из кризиса разнятся. Кто-то говорит, что для полноценного запуска потребуется около 2 млрд рублей. Кто-то уверен, что в два раза больше. Однако у нового владельца есть оптимистичный амбициозный план, который он уже озвучил.

1. «Мы планируем экспансию — открытие новых экономически здоровых магазинов».

2. «Будем стремиться предоставлять клиентам полный спектр товаров и сервиса, перемещаться все больше и больше в онлайн».

3. «В компанию приходит опытная команда менеджеров, которые уже добивалась заметных результатов в российском ритейле». Управляющим директором назначен бывший управляющий директор «Перекресток Впрок» Леонид Довладбегян.

4. «В сентябре начнем процесс ребрендинга сети».

5. «Будем поддерживать российских производителей, но будем требовать от них 100%-ного качества».

6. «Есть еще такие, казалось бы, мелочи, как фоновая музыка в магазинах. Сейчас она иностранная. Будет российская».

7. «Кадры будем менять, будем увольнять, но связано это будет исключительно с профессиональной деятельностью. Но не только сохраним весь соцпакет, но и сделаем его лучшим на рынке».