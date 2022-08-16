20 идей по развитию России: Генетические паспорта для владельцев собак

Знакомо? Что же нужно сделать, чтобы в России сформировалась культура выгула собак.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает ввести в России систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК. Если предлагаемая мера будет поддержана государством, то вычислить и наказать нерадивого хозяина не составит труда.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эту меру с руководителем департамента дрессировки Российской кинологической федерации Инной Барановой.