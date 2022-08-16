Лидер «Рондо» разоблачил уехавших звёзд: "Завербованный шоу-бизнес"

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа «Рондо» с первых дней поддержала спецоперацию на Украине, выступала на патриотических фестивалях и перед ранеными военными. Поэтому на концерте в Крыму, где сайт kp.ru встретился с Александром Ивановым, разговор неизбежно зашел о политике и связанных с ней потрясениях в шоу-бизнесе.

- Как относитесь к нынешнему расколу среди артистов? Многие вчерашние звезды свергнуты с Олимпа…

- А кем они свергнуты? Люди сами сделали свой выбор. Я не осуждаю коллег, у каждого свои взгляды на карьеру. Кто-то уехал в Европу или выступает по миру для русских диаспор. А мы остались и поддержали. Я за наших. Знаете, я ведь давно уже на острие взаимоотношений с бандеровцами, моей семье и моим детям даже не раз угрожали. И для меня сегодняшняя ситуация – это продолжение того, что происходило на Украине в девяностых: зомбирования населения, особенно юного поколения. Я абсолютно не согласен с той политикой, которая велась там последние лет 40, а то и 50. Поэтому, когда недавно меня внесли в санкционный список вместе с Никитой Михалковым, Валерой Кипеловым и другими артистами, я даже порадовался.

- Вам угрожают и по сей день?

- Уже нет. Я обратился в определенные органы, и мы решили эту проблему. Но в соцсетях угрозы продолжаются, всё это никуда не делось.

- Может, вы с кем-то из коллег-артистов перестали общаться из-за разных политических взглядов?

- С кем-то я встречался, разговаривал. И знаете, у каждого свой путь, своя зомбированность и, может даже, своя завербованность. Это очень интересная тема, которая касается не только политических взглядов. У нас ведь как: люди привыкли думать, что музыкант тем или иным своим поступком искренне выражает свою позицию. И многие не понимают, что происходит на самом деле. А если копнуть поглубже, может выясниться, например, что у артиста бизнес в другой стране, который могут отобрать, и поэтому он ведет себя именно так. Имен называть не буду, чтобы не делать рекламу коллегам или тем людям, которые музыкальное творчество обратили в политические игры. Здесь у каждого своя история. Но людей идейных среди артистов очень мало, а тех, кто занимается профанацией, наоборот, много. И эти товарищи состоят на службе у каких-то структур, которые могут быть далеки от наших идеалов и скреп. Это мое личное мнение, но я знаю, что это так. Я изнутри знаю, что тот или иной артист, который раньше нам представлялся свободным в своей политической позиции, на самом деле таким образом зарабатывает деньги.