В США составлен жуткий прогноз ядерной войны между Россией и НАТО: погибнет 360 млн человек

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Любопытно, что такие предсказания регулярно делают именно в США - в единственном государстве в истории, которое нанесло ядерный удар по мирным городам. (Напомним, именно США сбросило на Японию аж две ядерные бомбы в 1945 году)

Давно замечено: американские военные аналитики любят "пощекотать нервы" человечеству своими прогнозами-страшилками. Года три назад группа ученых уже из Принстонского университета (тоже США) ошарашила мир пошаговым сценарием будущей ядерной войны (даже видео показали).

Правда, тогда их расчеты оказались не столь кровожадными. Они подсчитали, что уже на первой стадии такого побоища погибнут или будут ранены более 90 миллионов человек (сегодня оценка, напомню, 360 миллионов)! А Европа "превратится в пепел".

Ну и как же американские исследователи-пророки видят сценарий ядерного апокалипсиса?

Назовем его основные моменты:

1. В первые часы полномасштабного ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек, еще 57 миллионов будут ранены. И это не считая тех, кто заболеет в результате воздействия радиоактивных осадков и других проблем, с которыми они будут сталкиваться долгие годы. Идем дальше.

2. В процессе глобального разрушения погибнет в первую очередь Европа. Причем вся. Поскольку противостояние Россия-США быстро превратится в бойню между Россией и НАТО. А НАТО — это почти вся Западная и Центральная Европа. Остальное — Россия.

3. Американские аналитики почему-то решили, что война начнется так: «В надежде остановить продвижение сил США/НАТО Россия нанесет упреждающий ядерный удар с базы, расположенной недалеко от Калининграда (плохо работает разведка США - там у нас нет ядерного оружия). Ну и затем НАТО нанесет ответный тактический ядерный удар с воздуха". На это нам тоже есть что возразить:

Во-первых, силы НАТО уже так продвинулись в направлении России, что уперлись стволами своих орудий в наши границы и продолжают "распухать". Однако никакого упреждающего удара Москва не планирует. Ибо это уже, действительно, война.

Во-вторых, американские ученые, видимо, очень плохо знают нашу военную доктрину, где четко прописано, что «Россия никогда не ударит ядерным оружием первой». Если уж мы и нажмем на кнопку, то только лишь в виде ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНОГО УДАРА. Правда, в нашей военной доктрине не так давно появилась чрезвычайно важное дополнение: «если противник даже обычными вооружениями нарушит территориальную целостность и суверенитет России и ее союзников, Москва оставляет за собой право на превентивный ядерный удар».

Читаем американский прогноз дальше: «После преодоления ядерного порога боевые действия перерастут в тактическую ядерную войну в Европе. С целью уничтожения баз НАТО и наступающих войск Россия направит самолеты и ракеты малой дальности с 300 ядерными боеголовками. В ответ НАТО нанесет ракетно-ядерные удары, задействовав авиацию, которая обрушит на Россию примерно 180 боеголовок».

Тут непонятно, почему ядерное побоище будет происходить только в Европе. Да, тем европейским странам, которые согласились или согласятся разместить американские ракеты, вне всякого сомнения, достанется "по полной программе".

Но ведь и США - по сути, начальник НАТО - в таком случае за океаном не отсидятся. Да и для того, чтобы усмирить НАТОвскую Европу, России не обязательно бить по ее стратегическим объектам тремя сотнями ракет - хватит и полусотни. Что касается авиации НАТО, которая «обрушит на Россию примерно 180 ядерных боеголовок», то еще неизвестно, сумеет ли она в воздух подняться после наших ударов...

4. Ну и финал американской страшилки: «Позже Вашингтон и Москва со своих оставшихся подводных лодок нанесут удары по крупным городам противника, обрушивая на каждый из них до 10 ракет».

Ну это явный перебор. Чтобы оставить на месте Вашингтона или Нью-Йорка просто радиоактивный щебень, хватит и пары-тройки наших ядерных ракет.

Вот смотришь на все эти огонь-сценарии и задаешься вопросом: а почему такой материал «ядерных фантазеров» появился именно сейчас? Что-то подсказывает: чем больше становится ясно, что накачка западным (и особенно американским) оружием вооруженных сил Украины не дает «нужных» США результатов, тем сильнее Вашингтон пытается застращать Москву грядущей ядерной войной.

Но и задумывается - к чему может привести мир порвавший упряжки ядерный джин...

И тут уже не до сказок-страшилок. Реальность может оказаться куда ужасней.