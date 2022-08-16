Nature Food: более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае ядерной войны между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси провели исследование и рассказали, сколько людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США.

"По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения", - говорится в материале журнала Nature Food.

Результатом такого столкновения станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете, отметили ученые.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Как отметил российский лидер, такая война никогда не должна быть развязана.

До этого президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне.

Как писал сайт KP.RU, американские военные аналитики любят "пощекотать нервы" человечеству своими прогнозами-страшилками. Вот и теперь группа ученых Принстонского университета (США) ошарашила мир сенсационным пошаговым сценарием будущей ядерной войны. Причем, даже показали на видео — как будет выглядеть обмен ядерными ударами между США и Россией. Подробнее читайте здесь.