Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышно на 15 километров

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови», - говорил русский полководец Александр Суворов. А еще повторял: «Благость и милосердие потребны героям».

Российские военнослужащие делают все возможное, чтобы сохранить жизнь не только мирному населению Украины, но и военнослужащим территориальной обороны, что насильно пригнали на передовую.

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышно на 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – комментируют кадры в Минобороны России.

Связисты уверены, радио «Жизнь» внимательно слушают за линией фронта. И не только рядовые.

«Нас боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – говорят связисты Минобороны, но свою важную работу продолжают.

Опять можно вспомнить слова Суворова, что не проиграл ни одного сражения: «Милосердие покрывает строгость. При строгости надобна милость, а иначе строгость - тиранство».

«Мягкая сила» тоже дает свои результаты: военнослужащие Украины все чаще отказываются выполнять преступные приказы своего командования. Все больше среди украинских военнослужащих становится дезертиров, которые сдают оружие и переходят на сторону сил Донбасса.

«Так, в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. В третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», - рассказал на одном из крайних брифингов официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.