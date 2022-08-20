Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая во время общения с журналистами после пресс-показа спектакля "Укрощение строптивой", апрель 2022 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Биография Андрея Кончаловского в общем-то, прекрасно всем известна. Сын одного из самых знаменитых советских поэтов, автора текста гимна СССР Сергея Михалкова. Брат большого актера и режиссера Никиты Михалкова. Сначала сам без помощи отца добился беспрецедентного успеха в СССР (каким бы ни было влияние Сергея Владимировича, он не помог ни написать сценарий «Андрея Рублева», ни завоевать призы на крупнейших международных фестивалях, ни экранизировать «Дядю Ваню» и «Дворянское гнездо», ни снять такие суперхиты проката, как «Романс о влюбленных»). А в конце концов Андрей Сергеевич на несколько лет уехал в США. И там тоже стал отнюдь не последним постановщиком: некоторые его американские картины американские же критики числят шедеврами…

2017 год, Андрей Кончаловский с "золотыми орлами", врученными за фильм "Рай". Фото: Евгения ГУСЕВА

Свою жизнь, во всех ее смачных подробностях, Кончаловский сам описал в двухтомных воспоминаниях - «Низкие истины» и «Возвышающий обман». Судя по мемуарам, главными его увлечениями были женщины и кинематограф. О чем же еще вспоминать в день его юбилея?

«ЗАНИМАТЬСЯ С НИМ ЛЮБОВЬЮ БЫЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ»: ОТ КОГО ТЕРЯЛ ГОЛОВУ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Марианна Вертинская

Марианна Вертинская в фильме "Его звали Роберт", 1967 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кончаловский встретился с дочкой Александра Вертинского, когда та пришла на пробы к фильму «Застава Ильича» (тот снимался по сценарию его друга Геннадия Шпаликова, сам Андрей играл там маленькую роль). «Был момент в жизни, когда на вопрос, что такое счастье, я мог бы ответить только единственным образом: «Счастье — это сидеть у Вертинских, когда за окном идет снег, смеркается, еще не зажегся свет — сидеть и пить чай с Марьяной». Но женитьба в его планы тогда не входила. Однажды «я вел машину, не мне принадлежавшую: жена одного профессора взяла ее у своего мужа, еще ехали Марьяна и мой приятель. «А почему бы вам, друзья, не жениться?» — сказала жена профессора. От смущения я повернул руль — повернул очень неаккуратно, кто-то в меня врезался. Так окончился этот роман». Зато у Никиты Михалкова роман с сестрой Марианны - Анастасией Вертинской - закончился свадьбой и появлением на свет сына Степана.

Наталья Аринбасарова

Актриса и балерина Наталья Аринбасарова, 1972 г. Фотохроника ТАСС

Опять же, Кончаловский встретился с ней на пробах - уже к собственному режиссерскому дебюту в полном метре, фильму «Первый учитель» по Чингизу Айтматову. «Мне привели несколько казашек, учившихся в балетном училище Большого театра. Среди них была Наташа Аринбасарова, мне очень понравился овал ее лица, фарфоровая нежность кожи, женственность. Я сделал ее пробы и уехал смотреть девочек в Киргизию, хотя внутренне уже чувствовал, что никого лучше не найду, буду снимать ее». Вскоре Андрей и Наталья решили пожениться, но против оказались родители невесты: ее заперли дома, мать, как пишет Кончаловский, ее била, ей грозились изуродовать лицо… Отец настаивал, что брак возможен, только если в Казахстан с калымом приедет Сергей Михалков. Милиционерам пришлось ломать дверь и силой вызволять Аринбасарову. Вскоре у молодых родился сын Егор Кончаловский, ныне известный режиссер. А за роль в «Первом учителе» Наталью назвали лучшей актрисой на Венецианском кинофестивале. Увы, брак продлился всего несколько лет.

Маша Мериль

Маша Мериль в фильме "Замужняя женщина". Фото: EAST NEWS

Кончаловский познакомился с французской актрисой русского происхождения (ее настоящая фамилия - Гагарина) в 1967 году на Московском кинофестивале. «Когда я увидел ее, у меня все внутри остановилось. Остановилось потому, что я был женат, у меня родился ребенок, очень дорогое мне существо…» Но совладать со своей страстью он не мог. «Дворянка, княжна, женщина европейской культуры — это было то, о чем я втайне мечтал, такой хотел видеть свою спутницу». Роман не был счастливым, но привел к разводу с Аринбасаровой. Впрочем, с Машей Мериль Кончаловский сохранил дружеские отношения на долгие годы.

Вивиан Годе

Француженка, работавшая няней в семье крупного банкира, который одно время жил в Москве, в гостинице «Националь». Кончаловский познакомился с ней случайно, когда его друг Николай Двигубский повел его к этому банкиру знакомиться. «У девушки были огромные зеленые глаза, она говорила по-русски — училась в Париже в Институте восточных языков, в Москву приехала совершенствоваться в русском языке. Сама она тоже была русских корней — из очень богатой семьи… Для меня Вивиан олицетворяла всю Францию, всю свободу на свете. Она была откуда-то из другого мира. Женившись на ней, я женился на Франции». Благодаря этому браку Кончаловский мог достаточно свободно, без унизительных проверок и выбивания разрешений, выезжать за границу. В конце концов Вивиан взяла фамилию мужа - Михалкова. У них в браке родилась дочка Александра. По словам Кончаловского, в ходе недолгого супружества «Вивиан стала хорошим специалистом по русскому языку, а по русскому мату она, пожалуй, стала мастером непревзойденным».

Елена Коренева

Елена Коренева в фильме "Романс для влюбленных", 1974 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И снова встреча на кинопробах - на этот раз к «Романсу о влюбленных». Кончаловскому сообщили, что у его ассистентки Натальи Кореневой есть две дочки подходящего возраста, Маша и Лена, и обе в теории могли бы сыграть главную роль. Лена в итоге ее и сыграла. Кончаловский ездил с ней по ресторанам, приглашал к себе в гости, дарил книги. Любовная связь началась, только когда пора было приступать к съемкам, и роман этот был скандальным. Кончаловский был женат на Вивиан, у них недавно родился ребенок, и было ясно: ни Кончаловский не бросит свою француженку, ни она - его. Романтические отношения с Кореневой длились несколько лет, а человеческие продолжились и после того, как они оба - по отдельности - надолго уехали в США.

Лив Ульман

Актриса Лив Ульман, 1976 г. Фото: EAST NEWS

В начале 70-х Кончаловский, как многие, был помешан на фильмах Ингмара Бергмана - и по фильмам влюбился в его актрису (и одну из жен) Лив Ульман. Позвонил ей в Осло, потом приехал в Норвегию, показал ей свой фильм «Дядя Ваня», предложил роль в «Сибириаде»… Но с ролью не сложилось, да и отношения не были длительными. Но именно Ульман как-то в Нью-Йорке пригласила Кончаловского на концерт Ширли МакЛейн и познакомила его с этой актрисой.

Ширли МакЛейн

Ширли МакЛейн в 1982 г. Фото: EAST NEWS

Самый известный американский роман Кончаловского. МакЛейн в 80-е была одной из самых знаменитых американских актрис, двукратной лауреаткой «Оскара». Всю жизнь она млела от России. В автобиографии "Танец в луче света" она писала: «Я ощущала себя русской. Когда я видела русский алфавит, чувствовала, что знаю, как прочесть эти буквы, просто не помню, как». Посмотрев «Сибириаду» и отметив, что Елена Коренева похожа на нее как две капли воды, МакЛейн влюбилась в режиссера. «Заниматься любовью с ним было одним из самых приятных приключений в моей жизни. Мы смеялись, плакали, кричали, подкалывали друг друга. Когда его охватывала разнузданность, его нес поток русской страсти. Он никогда не был груб, но не был и утонченно нежен. Он знал, что делал, но я чувствовала, как глубоко укоренена в нем традиционная христианская мораль» - описывала она их отношения в мемуарах. И Кончаловский, в свою очередь, выражался весьма возвышенно: «Однажды мы стояли под душем, на нас лилась вода, Ширли стала говорить о реинкарнации, я смотрел на ее лицо и вдруг всем существом ощутил, что эту женщину знаю много сотен лет. Ее лицо давно преследовало меня. (…) Меня абсолютно, до мурашек, до дрожи пронзило это чувство нашего давнего безусловного родства. Это было состояние высокой энергетики, потрясение, которого никогда не забуду».

Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, 2007 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятая (и, судя по всему, последняя) официальная супруга Кончаловского. Их встреча произошла больше четверти века назад на "Кинотавре", в лифте сочинской гостиницы «Жемчужина». Марк Рудинштейн вспоминал: «Народу набилось полно, и когда двери на шестом этаже открылись, она попросила его посторониться, потому что хотела выйти. Он предложил: «А может, доедем до девятого?». Юля не успела ответить, как лифт закрылся. Они вышли вместе на девятом этаже и пошли к Кончаловскому в номер. (...) И через два дня уехали отдыхать в Турцию». То, что начиналось как курортная интрижка между 22-летней актрисой и 58-летним режиссером, закончилось браком - долгим и прочным. Кончаловский снял жену во множестве фильмов, поставил для нее несколько спектаклей и сейчас говорит: «Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет…»

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