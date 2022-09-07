Казаки на Кавказе в 16 веке - не миф, а реальность

Г. Гагарин. Казак станицы Червленной Федюшкин. 1842 год. ГРМ (Санкт-Петербург).

В советских учебниках о казаках на Кавказе писали скупо, а где-то даже подчеркивалось, что это были «беглые крестьяне». Но каким образом крестьяне преобразились в искусных воинов, которые одинаково хорошо владели кинжалом, шашкой и пикой? Этим вопросом задается не одно поколение казаков. Мы поговорили об этом с руководителем проекта «Историческое оружие Кавказа - Центр исследований» Сергеем Талантовым, который не только много лет исследует и коллекционирует предметы материальной культуры народов Кавказа, но также изучает историю кавказского казачества. На основании изученных письменных источников (приводим без изменений орфографии и пунктуации), Талантов утверждает, что казаки уже в 16-ом веке жили на Кавказе и играли заметную роль в этом регионе.

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

- Сергей, история кавказского казачества у многих наших ассоциируется исключительно с периодом покорения Кавказа Российской империей в 19-ом веке. Период до начала 19-го века остается в тени, во многом из-за непопулярности этого вопроса в контексте межнациональных отношений. Прозападным историкам выгодно привязывать казачество исключительно к Кавказским войнам. Мол, пришлые беглые крестьяне, взяли и оккупировали Кавказ. Это несмотря на то, что существуют документы, которые проливают свет на гораздо более ранний период истории. Так как и когда казаки пришли на Кавказ?

- О появлении казаков на Кавказе существует несколько версий. Некоторые исследователи считают, что после 1521 года, когда Рязанское княжество утратило независимость и перешло под контроль Москвы, на Кавказ переселились рязанские служилые городовые казаки. Также есть предположение о том, что во второй половине 15 века на Кавказ переселилась часть новгородских пиратов-ушкуйников. Достоверной информации, к сожалению, об этом вопросе пока не обнаружено. В любом случае версия про «беглых крестьян», на мой взгляд, достаточно сомнительна, так как к моменту прихода русского государства в регион во второй половине 16 века казаки на Тереке уже были организованной вооруженной силой. Успели бы к тому времени бежавшие от закрепощения крестьяне создать вооруженные отряды в регионе, где постоянно был риск быть захваченными в плен и проданными в рабство? Также нельзя игнорировать географический фактор - на мой взгляд, странно, что «беглые крестьяне» не задержались на Дону или Волге, а добрались до Кавказа. К сожалению, источников надлежащей степени достоверности, позволяющих дать однозначный ответ на вопрос о времени появления казаков на Тереке, пока нет.

Терский город на карте Фото: wikimedia.org

- К какому периоду относятся первые упоминания о кавказских казаках в русских документах?

- Увы, большинство историков имеет довольно искаженное представление об истории казачества в ранний период. И этот факт порождает не всегда верные суждения относительно роли казаков в военно-политических и культурных процессах на Кавказе. Между тем, первые упоминания о казаках на Тереке встречаются в источниках второй половины 16-го века. В документе 1585 года, в котором идет речь о событиях 1578 года, упомянута просьба брата крымского хана Мехмеда II Гирея «царевича» Калги Алды-Гирея воеводе Луке Новосильцеву «уняти» казаков, «чтоб им (крымскому отряду – прим. Талантов) Сунчю (Сунжу – прим.Талантов) реку от Терских казаков перелезти здорово»(1). Русский посол в Константинополе Борис Благово в 1584 году на претензии крымского хана о грабеже на Тереке турецких и крымских посланников казаками отвечал: «нечто живут на Терке воры беглые казаки, разбойники, и тех воров кому мочно уняти?»(2). Такой позицией русского дипломата формально была объяснена причина, по которой центр не мог влиять на терских казаков. Несомненно, присутствие вольных казаков на Тереке и Сунже устраивало русские власти, т.к. казаки были стратегическими союзниками Руси в конфликтах с Персией, Турцией и Крымом.

- Выходит, что в этот период казаки представляли собой серьезную силу, с которой были вынуждены считаться крымский хан и турецкий султан?

- Они не просто были на тот момент серьезной силой, но и вписывались в местную систему взаимоотношений, являясь обществом независимых людей, имевших репутацию опытных воинов, к которым обращались за военной поддержкой многие кавказские феодалы. А такое положение в расстановке сил на Северо-Восточном Кавказе в 16-ом веке может говорить о том, что к тому времени казаки уже достаточно давно жили в регионе.

КТО ПЕРВЫМ СПУСТИЛСЯ С ГОР

- Этим возможно и объясняется ношение одинаковой одежды и оружия казаками и другими уроженцами Кавказа?

- Этот вопрос еще предстоит исследовать. При изучении вопросов, связанных с интересующим нас периодом, необходимо учитывать малочисленность кавказских казаков, и неизбежное при этом влияние на них региональной моды и традиции. Ведь казаки жили рядом с другими народами Кавказа веками. Обращу внимание читателей на выдержки из исследования офицера Российской императорской армии и одного из первых чеченских этнографов Умалата Лаудаева. Его труд «Чеченское племя», изданный в 1872 году в «Сборнике сведений о кавказских горцах» – ценнейший источник, образец работы этнографа, свободный от предвзятости и исторической конъюнктуры. Лаудаев в своем труде сообщает следующее: «И теперь еще совершенно свежи чеченские предания, в которых говорится, что в то время русский сделался отцом страны, и что телега русских взошла на гору… Из этого видно, что русские были тогда не временными посетителями Чечни, готовыми оставить ее при первом случившемся неудобстве, но жили оседло, ибо телега в горах есть принадлежность оседлой жизни. В Большой и Малой Чечне при выходе рек и речек из ущелий черных гор на плоскость, на самых горах и других местах видны и теперь окопы некогда бывших укреплений, несомненно русских… Некоторые окопы, например, на кургане Гойтен-корта в Большой Чечне, на берегу Аргуна, так еще пощажены временем, что стоит только занять их, и они будут служить укреплением» (3). Очевидно, Лаудаев в данном описании отождествляет казаков с русскими. Заметим, что в чеченском языке одним из названий русских (названием народа) является слово «гIазки», произошедшее, по моему мнению, от слова «казаки».

Рисунок города Фото: wikimedia.org

- Почему казачьи поселения не сохранились в тех же местах до наших дней?

- В том же исследований Лаудаева говорится о том, что из-за увеличения численности чеченских обществ и их возросшей силы, русские были вынуждены спуститься с гор на равнину к Тереку: «Окруженным со всех сторон хищными племенами, не верными в данном слове и жаждавшими всегда добычи, русским, находившимся в Чечне, необходимо было много бодрствования, чтобы сохранить себя и свое имущество от нападений этих необузданных племен. Быть может эти неудобства и воспоминания о далекой родине заставили их оставить Чечню и присоединиться к своим соотечественникам, уже во множестве водворившимся на Тереке»(4).

Обращу внимание на то, что по информации, имевшейся у Лаудаева, к моменту переселения русских из Большой и Малой Чечни, на Тереке уже были многочисленные казачьи поселения. «Русские оставляли Чечню разновременно; сперва ушли они из Малой Чечни, а потом уже стали уходить и из Большой. … Постепенно удаляясь от черных гор, русские селились в сердце плоскости; таким образом они несколько времени жили в Качкалыке и Надсунженском хребте (гребень, – отсюда гребенские казаки), где еще долго оставались после ухода своих собратий»(5). Очевидно, Лаудаев опирался на местные устные источники, но игнорировать информацию, содержащуюся в ее труде не стоит.

КАЗАЧЬИ ГОРОДКИ

- И где же расселялись казаки, что были вынуждены спуститься с гор Кавказа?

- В документах первой половины - середины 17-го века есть названия «исчезнувших» казачьих городков, которые уже не встречаются в документах конца того же столетия: городок атамана Овдокима Мещеряка (6), городки атаманов Якова Гусевского и Степана Москаля на Теплой речке, Кошлаковский городок атамана Кузьмы («Куземки») Луковки (7). Сведения о Кошлаковском городке встречается и в книге русского историка, инженер-генерал-майора Александра Ригельмана (годы жизни 1720-1789 г.г): «История или Повествование о Донских казаках», изданной в 1846 году по рукописи 1778 года, в которой на основе сообщений старожилов сказано, что первоначально поселения гребенских казаков находились «за Терком, в самой нынешней Кабарде и части Кумыцкого владения, в Гребнях, в урочищах: Голого Гребня, в ущелье Павловом, при Гребне и ущелье Кошлаковском и при Пимоновом Дубе. Оные урочища получили звания свои от начальников тех беглецов» (8). О месте расположения казачьих поселений в Гребнях можно судить по отписке воевод Терского города 1647 года в Посольский приказ, в котором описывается место проживания мичкизцев – вайнахского общества, жившего по реке Мичик: «… а живут вверху от Терка реки в Гребенях в самых крепких (труднодоступных – прим.Талантов) местех блиско Гребенских казачьих городков» (9).

- У меня лично не осталось сомнений, что в ранний период казаки жили на правом берегу Терека. Но каковы все-таки причины переселения за Терек?

- Они также описаны у Ригельмана: «После того, когда по частым на них, от живущих близ их горских людей, набегам, чинились им беспокойства и ущерб людям и скоту, принуждены из тех мест выйти и поселились на сей стороне реки Терка ж, тремя деревнями: Кордюкова, Гладкова и Щадрин… Потом, для лучшей безопасности своей, огородили и укрепили деревянными заплотами, и именовать стали их городками. По сем, когда их приумножилось, чрез вышеобъявленных прибегающих к ним людей, за утеснением к житию их жилищ, построили еще два городка, Новогладкой и Черленой, и оного времени стало их пять станиц и доныне находятся» (10).

Подтверждение этим сведениям мы находим и в официальных документах 17-го века. В отписке воевод Терского города 1628 года в Посольский приказ упомянуто нападение на казачий городок в Гребнях: «… приехал на Терек из Гребней из Кошлаковского городка от атамана от Куземки Луковки гребенской казак Ивашко Григорьев Садовников, а в роспросе нам, холопям твоим, сказал: сентября в 28 день приходили де на их городок шибуцкие люди (вайнахское общество, проживавшее по реке Чанты-Аргун – прим. Талантова) Арасланко да Декитко, а с ними человек с 30, и к городку приступали и многих людей побили (убили – прим. Талантова), а иных ранили, и лошади и всякую животину отогнали»(11).

- Насколько этой информации можно доверять?

- Нет оснований сомневаться в достоверности изученных документов 16-17 веков. А также есть сведения, собранные Ригельманом, и они ценны тем, что были получены им в 1750-е годы, когда он по службе находился в Кизляре, и соответственно, общался с гребенскими старожилами, родившимися в 17-ом веке. А Лаудаев собирал информацию в середине 19-го века в период Кавказской войны от своих соплеменников, которых трудно заподозрить в необъективности. Таким образом, основываясь на информации из вышеприведенных документов и сведениях, имеющихся в трудах Лаудаева и Ригельмана, можно сделать выводы о месте расселения гребенских казаков в ранний период. Помимо поселений в горах (гребнях), казачьи городки в ранний период были и в низовьях Терека около Каспийского моря: городки атамана Гаврилы Пана, атаманов Богдана («Богдашки») Парамонова и Сергея («Серешки») Досаева (12).

РУССКИЙ ФОРПОСТ НА КАВКАЗЕ

- Выходит, что задолго до появления Российской империи в 1721 году на Кавказе уже были русские города?

- Важным событием, повлиявшим на развитие отношений русского государства с кавказскими народами, стало взятие в 1556 году Астрахани, которая стала форпостом Московского царства на нижней Волге и «воротами» на Кавказ. А уже в 1567 году русскими на Тереке было построено укрепление – Терский острог: «А против устья реки Сунши, на другой стороне Терка острог»(13), а в 1588 году на речке Тюменке, одном из средних рукавов Терека, - Терский город, ставший важнейшим политическим и экономическим центром на Восточном Кавказе. Терский город, или Терки, несколько раз сносился и перестраивался на разных местах из-за менявшейся геополитической обстановки в регионе и противоречий с Османской империей и Крымским ханством. Военное и гражданское руководство городом совмещал терский воевода, представлявший царскую власть для жителей крепости и слобод, казаков и живших по соседству кавказских владетелей. Численность постоянного гарнизона крепости в 17-ом веке составляла 2000 человек. Если эта численность по разным причинам уменьшалась, то из Астрахани и других городов присылали стрельцов-годовальщиков. В состав терского гарнизона входил также конный отряд, численность которого доходила до 500 человек, состоявший из жителей нерусских слобод, находившихся за стенами крепости: Черкасская, Окоцкая (окоцкие люди, окочане - название чеченцев в русских документах 16-17 веках), Новокрещенская и Татарская (14).

- Насколько сильным было влияние Терского города?

- Для лучшего представления о службе жителей городских слобод в период конца 16-го – первой половины 17-го века обратимся к одной из челобитных «окоцких людей» 1614 года: «Царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьют челом холопи твои государевы Терскаго города Окоцкие люди Урак Итинов, Табурка Ураков… Смаилко Ичин, Псенчей Чоробашов с товарыщи 160 человек. Вышли, государь, мы, холопи твои государевы, из Акоз и из Мичкиз в твою государеву отчину в Терской город на имя на житье и з жанами и з детьми и з братьями своими при прежнех твоих государевых воеводех и при нынешнем твоем государевом воеводе при Петре Петровиче Головине… А служим мы, холопи твои, тебе, около о себя острог ставим и ров капаем всеми головами своими; и посылают нас, холопей твоих, твои государевы Терскаго города воеводы на твои государевы службы в Грузинскую землю твоех государевых послов и грузинских послов встречат и провожати и в Кабарду и в Мирези и в Шибуты и в Окохи для твоих государевых подлинных вестей проведыват и в шихотниках и для твоего государева медвянаго ясаку» (15). Кумыкские и другие владетели в залог верности оставляли в Терском городе аманатов (заложников – прим. Талантов): «… а в оманаты де тебе, государю, в Терской город хочет дати сына своего. И тебе б, государю, его, Салтан-Магмута, пожаловати в оманаты сына его в Терской город велети взяти» (16).

Аварские правители также присягали на верность русскому царю в Терском городе. В переводе одной из грамот Умма-Хана I Справедливого 1629 года терским воеводам написано: «… Нусал-князь с любовью челом бьет… И я ныне учинился под царскою рукою в прямом холопстве, прямее всей своей братьи и что будет государское повеленье, на том я и стану стоять, и великого государя другу буду другом, а недругу недругом... И как ставили Терской город, и в то время дед мой был вместе тут же, и только государь ныне похочет на Койсе поставить город, и вы б ставили, а будет вам невозможно, и мы б пришли на помочь тут же» (17).

Таким образом Терский город (Терки) – это был форпостом русского государства на Кавказе, со служивыми людьми, которые несли представительские функции даже в Закавказье. В нем жили представители разных народов. И город не был основным местом жительства казаков, которые по-прежнему жили в своих городках. В Терском городе находилась только небольшая нанятая на службу пешая команда казаков. Казаки в то время находились в оперативном подчинении князя Черкасского, а не терского воеводы – этот факт может говорить о том, что центральная власть воспринимала их, как один из местных народов.

Карта Кавказа, составленная в 1780 году И.А. Гюльденштадтом.

- Почему Терский город не сохранился до сегодняшних дней?

- Эпохой его расцвета можно считать 17-й век, время правления первых Романовых. В этот период по значимости и величине на юго-востоке Русского государства Терки занимал второе место после Астрахани. Его посещали такие европейские и восточные путешественники, как Адам Олеарий, посетившим Терки в 1636 году и Эвлия Челеби, который побывал в городе в 1666 году. Они впоследствии оставили воспоминания о нем в своих книгах. Терки был снесен после 1722 года, когда крепость была осмотрена Петром I и ее состояние признано негодным, а население было переведено в новые крепости.

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ?

- Правда, что казаки занимались грабежами в обсуждаемый период?

- В интересующий нас период грабеж был нормой для всех народов, живших на Кавказе. Нравы людей были далеки от современных представлений о гуманизме. Казаки также не были исключением. В документах 16-17 века, связанных с Терским городом, мы находим ценнейшие сведения о гребенских и терских казаках, позволяющие получить достаточно полное представление о взаимоотношениях казаков с соседними народами. Это была еще эпоха вольного казачества, которое самостоятельно выстраивало отношения с окружающими народами, и отношения эти были не всегда мирными. На протяжении полутора веков кавказские владетели обращались к терским воеводам и к самим русским царям за помощью в решении конфликтных ситуаций с казаками.

Так, в отписке царю Федору Иоанновичу от терского воеводы Андрея Хворостинина 1589 года сообщается о том, что «погромили Терские атаманы и казаки на реке на Брянце вещев Калского узденя Аплана Боранского, а на погроме взяли у них трех человек Келнагу да Казыбека да Албулата да с ними 45 лошадей да 3 седла да 3 саадака да саблю да шапку железную да 9 лисиц. И Шевкалской к нам, холопем твоим, присылал узденя своего Якова Мышьяка бить челом тебе, государю, октябре в 30 де, чтоб его людей у казаков сыскати и лошади их и рухледь. И мы, холопи твои, по твоему государеву наказу, что ты велел с Шевкалским ссылатись, чтобы они были с нами в дружбе и тебе, государю, были подручны, - людей его у Терских атаманов двух человек сыскали Келагу да Казыбека, а про третьево сказали казаки, что у них утек, а лошадей, государь, и рухледи казаки не отдали» (18).

Тут показательно, что в конце 16-го века даже царский воевода не мог принудить казаков вернуть вещи и лошадей, которые были отняты у ограбленных и взятых в плен представителей кавказских народов. Упоминания о том, что казаки грабили купцов на речных переправах, в документах встречаются регулярно. В том же 1589 году, воевода пишет царю: «И тех, государь, Нагаев Казыева улусу, которые с Кумыки торгуют, Терские казаки, которые осталися на Терке, громят, а мы, холопи твои, о том Терским казаком заказали накрепко, чтоб по перевозом никаких людей не громили. И ты нам, холопем своим, о том свой государев указ учини» (19).

- Может это навет какой был на казаков?

- Грабежи торговцев на переправах были выгодным делом, которым занимались «воровские» казаки – отряды вольных казаков, промышлявших грабежами. Когда появлялись охраняемые служивыми казаками перевозы, они подвергались нападениям, переходили из рук в руки, что еще больше распаляло казачью вольницу.

Сергей Талантов в своих исследованиях отмечает, что организованные перевозы на реках имели большое значение в регионе, так как через них проходили торговые пути. На упомянутом выше, позже снесенном, перевозе на Сунже в 1635 году в очередной раз был построен городок с «государевыми служивыми людьми». Но уже по просьбе кавказских народов.

Талантов приводит в подтверждение выдержки из письма терских воевод в Посольский приказ о строительстве новой переправы на Сунже в 1635 году: «... В нынешнем году били челом тебе, государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси, кумыцкой Салтан Магмут, да сын его Айдемир-мурза, чтоб ты, государь, их пожаловал, велел на Сунше реке на Османовской дороге, на перевозе быть своим государевым служилым людем, чтоб их кумыцким людем от терских и от гребенских атаманов и казаков тою даною дорогою ездить было в Кабарду и ис Кабарды через Суншу реку бесстрашно»(22).

Документ демонстрирует, что кавказские феодалы понимали, что безопасность на Тереке и Сунже могло обеспечить только русское государство.

ХАЖИВАЛИ В ГРУЗИЮ

- Как складывались отношения казаков с Грузией?

- Терские казаки, постоянно находились в теснейшем военном взаимодействии с народами Северо-Восточного Кавказа и Закавказья. Так, посол русского царя при дворе кахетинского царя Александра II в 1589 году сообщал: «А по вестем, государь, мы, холопи твои, сведали: прислал к нам тех твоих государевых стрельцов просити для того, чтоб мы у него (кахетинского царя Александра II – прим. Талантов) оставили казаков, которые волные казаки, сшед с Терки реки, жили у зятя его у Семена (Картлийского царя Симона I - прим. Талантов)...» (23). Таким образом мы узнаем, что уже тогда отряд терских казаков находился в Кахетии (прим. Ред. – Грузия) «и стояли (казаки – прим. Талантов) у Александра царя летом по щелем в горах от Шевкала на сторожах» (24). Также, царским послам о казаках сообщали, что «прежде сего здеся государевых казаков было пятьсот человек, а лошадей у них не было и те люди пеши шли же» (25).

Казаки также принимали участие в охране посольств, проходивших через Терский город из Москвы в Грузию и обратно: «А послы князь Семен и диак Торх пошли ис Терского города на Суншу августа в 23 день в судех… А провожатых им дали воеводы княз Ондрей с товарыщи 250 человек казаков Астраханских и Терских – пеших с тремя человеки сотники, да волных конных Терских казаков с тремя человеки атаманы – 43 человеки… И послы князь Семен и дияк Торх сотника с стрелцы конными и атамана с волными казаки с конными ж да с юртовскими татары… отпустили ис Терского города с лошадми своими к Сунше полем; а пешие стрелцы и казаки пошли с послы в судех» (26). Годом раньше в грамотах, присланных в Москву в 1588 году, окоцкий мурза Ших писал, что «преж сего которые ваши государевы на Терке городы были, и в те поры я с отцом своим Ушарым мурзою верою и правдою служили; и после того, как велел те городы разорить, и мы тогды с твоими государевыми Терскими атаманы и казаки тебе служили: и твое государево имя выславляли» (27).

В отписке терского воеводы 1634 года в Посольский приказ об оказании помощи кумыкскому шамхалу против эндирейского владетеля перечислен состав отряда: «А с ним, со князем Шолохом (старший сын кабардинского мурзы Сунчалея, пожалованного в 1615 году царем Михаилом Федоровичем русским княжеским «достоинством» с наделением властью над терскими черкасами и окочанами – прим. Талантов) посылали мы, холопи твои, детей боярских да голов с приказы конного Григорья Юрьева, да пешево приказу Ларивона Исканского, и новокрещенов и окочан, и татар жаловальных, и терских, и гребневских атаманов, и казаков» (28). В тексте отписки терского воеводы 1641 года в Посольский приказ о вооруженном столкновении на реке Малке встречаем просьбу кабардинского мурзы: «И чтоб ты, государь, пожаловал ево, Кельмаметя-мурзу, велел дать своих государевых ратных людей, конных стрельцов и терских и гребенских казаков и иноземцев, для обереганья кабаков (селений – прим. Талантов) ево»(29). Обратим внимание, что в документах упомянуты атаманы «терские» - казаков, живших в городках, расположенных в низовьях Терека, и «гребневские» - казаков, живших в гребнях. Также необходимо упомянуть о том, что часть грузин, бежавших из горского плена, влилась в гребенское казачество и их потомки жили в казачьих станицах, находящихся на территории современного Шелковского района Чеченской республики.

- Как решались спорные вопросы между кавказскими феодалами и казаками?

- В середине 17-го века кавказские владетели не всегда находили общий язык с терскими воеводами в вопросах, связанных со сложностями во взаимоотношениях с казаками и с возвратом сбегавших в Терский город зависимых людей. В таких случаях они жаловались на казаков и терских воевод астраханскому воеводе – Григорию Черкасскому (кабардинскому князю, принявшему православие, сыну князя Сунчалея): «… И в Терском городе несколько недобрых воевод перебывало. О чем мы говорили, тово не учинили, узденей наших товарышей наших людей бежали в Терской город, и они их крестили, нам не отдали. И караван наш терские казаки погромили, у моево человека 100 тюменов живота взяли и донским казакам продали…» (33).

Руководитель проекта «Историческое оружие Кавказа - Центр исследований» Сергей Талантов.

ВОЛЬНИЦЕ КОНЕЦ

- Когда закончился период вольного казачества?

- В конце первой четверти 18-го века, во время правления Петра Первого, изменились принципы взаимоотношений казаков с центральной властью. В 1721 году терские казаки были подчинены Военной коллегии. Период вольного казачества на Кавказе заканчивался. Поселения стали образовываться не «естественным» путем, из групп вольных казаков, а организованно, исходя из интересов государства. В новые поселения на Кавказе стали переселять донских казаков. В 1722-1723 гг. южнее Терского города на реке Аграхань была построена крепость Святого Креста, в которую по указу Петра I были переведены все жители Терского города и остатки гарнизона, в том числе терские городовые казаки (34). Было образовано Аграханское казачье войско. По указу Сената от 20 мая 1723 года 1000 семей донских казаков были переселены на линии от построенной крепости вдоль по реке Сулак и по реке Аграхань (35). В том же году часть гребенских казаков была переселена в крепость (36). Переселение казаков сопровождалось их недовольством, и от идеи переселения большего количества гребенцов пришлось отказаться. Переселявшимся в крепость Святого Креста из Терского гарнизона «терским дворянам, новокрещенным казакам, мурзам и окочанам» в 1726 году выделялись деньги «на подъем» и строительство домов(37). Крепость Святого Креста просуществовала недолго, чуть более 10 лет, и в 1735 году она была упразднена. Одной из причин упразднения явилось неудачно выбранное место с плохим климатом, повлекшим болезни, ставшие хроническим явлением среди жителей новой крепости.

- Что-то поменялось во взаимоотношениях в регионе во второй половине 18-го века?

- Влияние государства на жизнь и службу казаков сказалось на казачьем самосознании и отношениях с соседними кавказскими народами. Формирование новых казачьих поселений – станиц людьми, незнакомыми с местным менталитетом и особенностями бытовых взаимоотношений в регионе, не способствовало добрососедским отношениям между казаками и кавказскими народами, которые в предыдущие века выстраивались на основе «народной дипломатии», где учитывались мнения всех сторон. И только обращаясь к историческим документам мы, получаем полную картину и узнаем, что кавказские казаки уже в эпоху Терского города не были чужеродным элементом в пестрой мозаике местных народов, органично взаимодействуя со всеми участниками политических и экономических процессов, происходивших на Северо-Восточном Кавказе. Ярким подтверждением этому являются три письма 1755 года владетелей Засулакской Кумыкии в Коллегию иностранных дел с прошениями назначить атаманом Гребенского войска именно «своего» терского казака Ивана Иванова, а не донского, о которых упомянуто в указе Астраханской губернской канцелярии Кизлярскому коменданту: «понеже де издревле имея они с терскими казаками доброе обхождение и будучи в согласии, как они ими, так и они ими довольны; чего для о произвождении Кара-Иванова (кара – тюрк. «черный») сына в атаманы представляет, ибо де донские казаки о поведении их неизвестны…; по одну сторону р. Терка оные, рабы е.в. – християне, а по другую сторону они рабы ж е.в. – магометане жительство имеют и между ими никакой разности нет… ; понеже де Иван Иванов сын во управлении как между христианами, так и магометанами весьма способен и о поведении знающий и всему народу известный человек того ради, всеподданнейше просят помянутого Ивана Иванова в атаманы пожаловать, ибо ежели тамошнее поведение незнающий человек в атаманы пожалован будет, то народу их не без труда быть имеет» (40).

- Можно ли считать Кавказ малой родиной казаков?

- Конечно. Приведенные документы убедительно доказывают, что казаки на Кавказе жили задолго до 18-го века, а не пришли туда во время Кавказских войн. Из рассмотренных нами источников можно также сделать однозначные выводы о том, что кавказские казаки уже в 16-ом веке, наряду с другими народами на Северо-Восточном Кавказе, являлись важными участниками процесса взаимодействия в политической, военной, экономической и культурной сферах. Эти факты должны стать всеобщим достоянием. Они без сомнения расширят представления многих людей о нашей общей с кавказскими народами истории, а также будут способствовать переосмыслению стереотипных взглядов и улучшению климата в межнациональных отношениях на Кавказе.

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