Герои спецоперации «Z»: сержант Волченков лично уничтожил 8 украинских националистов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Где тревога, туда и дорога; где ура - туда и пора; голова хвоста не ждет».

МАСТЕР КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Гвардии рядовой ЛНР Иван Сидоров

Фото: Министерство обороны РФ

«Наводчик орудия минометной батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии рядовой Иван Сидоров до начала специальной военной операции работал в сфере электроэнергетики на одном из предприятий Луганска. В Народную милицию Луганской Народной Республики был призван по мобилизации в феврале текущего года. Обстоятельства заставили его в кратчайшее время обучиться новой военной специальности: Иван стал наводчиком 152-мм буксируемой пушки-гаубицы Д-20. По отзывам командиров, с первых дней службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, исполнительный военнослужащий и надежный товарищ. Сегодня за плечами Ивана Сидорова участие в освобождении десятков населенных пунктов Донбасса и уже значительный боевой опыт. Артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, поддерживая наступающие союзные силы, точно бьют по укрепленным огневым позициям врага, жгут бронетехнику и уничтожают живую силу ВСУ».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ 8 НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Минобороны России Руслан Волченков

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Руслан Волченков, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов.

Продвигаясь по населенному пункту, Руслан обнаружил выявлена замаскированную позицию националистов.

Руслан Волченков, оценив ситуацию, внезапно открыл огонь по превосходящей по живой силе противника. В ходе скоротечного боя Руслан лично уничтожил 8 националистов. Оставшиеся в живых националисты спешно покинули позиции и отступили.

Смелые и решительные действия сержанта Руслана Волченкова, проявленные им мужество и героизм, позволили сломить сопротивление противника на направлении наступления подразделения, что привело к освобождению населенного пункта».

РАНЕНИЕ НЕ ПОМЕШАЛО ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ

Заместитель командира роты старший лейтенант Минобороны России Василий Тяпкин

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов, обнаружил группу противника на заранее подготовленных позициях. Оценив ситуацию, принял решение атаковать противника сходу. Противник, застигнутый врасплох, действиями старшего лейтенанта Тяпкина, отступил с занятых позиций, потеряв значительную часть живой силы. Василий Тяпкин, ведя подразделение за собой, лично уничтожил 4 националистов. В ходе боя был ранен. Самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить подразделением до полного выполнения задачи».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Популярная эстрадная исполнительница, солистка группы «Рефлекс» Елена Максимова присоединилась к акции «Лучшим воинам Мира» и выступила с концертом перед участниками специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящими лечение и реабилитацию в филиале № 1 ЦВКГ им. Н.Н.Бурденко.

«Выздоровление зависит от вас, наши дорогие, от вашего настроения и любимых людей, которые вас поддерживают и ждут. И мы, артисты, тоже всей душой, всем сердцем рядом с вами. Мы в вас верим, мы вам благодарны. Будьте только здоровы и всегда возвращайтесь домой», - пожелала бойцам певица.

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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