Лолита в Крыму представила публике своего "сына" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сцену крымского фестиваля "Таврида", который сейчас шумит в живописной бухте Капсель, фееричная Лолита выходила дважды. Днем на репетиции Милявская зажигала прямо в купальнике, попутно устраивая нагоняй работникам за слабый, по ее мнению, звук. А вечером перед огромной толпой молодых да креативных участников звезда появилась уже при полном параде: с ярким макияжем, укладкой на голове и в сияющем стразами комбинезоне, подчеркнувшим ее стройные формы.

"Титаник", "Пошлю его на..." и другие хиты Лола исполнила сольно, а вот на песне "По-другому" вместо партнера Косты Лакосты на сцену по местной традиции вышел резидент "Тавриды" - начинающий певец из Курска Илья Евсюков, он же Илья Аллергия, который штурмует фестиваль уже два года. Оказалось, к нему за короткое время сотрудничества Милявская прониклась самыми теплыми чувствами.

Во время шоу в Крыму у певицы отключилась аппаратура Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Аллергия, сынок, иди сюда! - с такими словами знаменитая наставница вывела подопечного к камерам после концерта и тут же принялась хвалить смущенного парня. - Это явный панк, а я предложила ему исполнить совсем другой жанр. Боялась, ведь он никогда не работал в поп-музыке. Но человек пробует, артист должен уметь всё. Я тоже когда-то говорила, что не буду петь шансон, а потом взяла и спела. Сейчас я не смогу только оперу спеть, потому что у меня нет таких данных... Так вот, Аллергия молодец, он большая умничка. У него есть одно офигенное качество - умение чувствовать партнера, с этого начинается всё. Вышел артист! Да, он забыл слова, но он видел всё, что я делаю, и вовремя реагировал.

- Как вам шоу? Обошлось без сюрпризов? - поинтересовались репортеры.

- Вот только что были косяки прямо на сцене,- призналась Лола. - Вы не заметили, но у нас вырубилась аппаратура и я не слышала ничего из того, что играли мои музыканты. Но мне очень помог зритель, который за меня пел. Бывает перепад напряжения, аппаратура просто понижает градус работы. А в этот момент люди не понимают, что происходит с артистом. Но зритель всё компенсирует своей любовью, тем, что поет за тебя, когда ты забываешь слова или делаешь вид, что забываешь. Я спрашивала: "Сколько здесь людей?". Мне сказали сначала 5 тысяч, потом 7 тысяч, потом уже 12. И все вокруг молодые, а мне 58 с половиной лет. И петь перед ними - это большой подарок судьбы. Чувствуешь себя рок-н-роллом!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А чем вы заряжаетесь, чтобы так зажигать?

- Знаете, я на самом деле люблю побыть одна и порезать кусты. У меня очень много секаторов, например. Последний раз друзья пришли в гости и говорят: "Что это у тебя лежит в коридоре?". А я заказала такую штуку - кусторез, который реально похож на ружье. А когда я ее распаковала, это просто кадр из фильма "Пила-4", друзья испугались. А я сейчас купила аккумуляторы и осваиваю этот кусторез. Я вообще люблю копаться в земле, меня это заряжает.

- В Крыму еще планируете выступать?

- Я уже не раз говорила, что когда была маленькой, мой горшок стоял за кулисами в Зеленом театре в Ялте. Я здесь выросла. Поэтому я никогда не оставляла Крым и не реагировала на замечания в духе ездить-не ездить. Это место, куда меня привозила бабушка. Мама с папой здесь стояли в очереди на кооперативную квартиру. Потом папу этого лишили... Так что я вам скажу - я дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь главное, чтобы сообщение было налажено. Потому что сейчас мы ехали сюда больше суток и теперь так же поедем обратно. Я не могу даже с вами сейчас говорить не потому, что я сумасшедшая и о себе большого мнения. Мне уже надо сесть и поехать, и если я опоздаю на поезд, его просто не будет. А у меня послезавтра вылет в 8 утра на гастроли, я живу в жестком графике. Я очень хочу, как раньше: сел на самолет, прилетел и ты на месте. А еще очень хочу, чтобы отреставрировали домик Чехова - это еще одно место, где я заряжаюсь энергией. Прихожу и просто сижу в саду.