ПСБ представил новый мобильный сервис по покупке ипотечного жилья для военнослужащих

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» ПСБ представил военнослужащим новый удобный мобильный сервис по покупке ипотечного жилья. Теперь оформить военную ипотеку можно будет дистанционно с помощью мобильного телефона. .

Новый сервис доступен для участников накопительно-ипотечной системы (НИС), которые являются клиентами СПБ. Таким образом, оформить кредит на жилье с легкостью смогут тысячи военнослужащих по всей стране.

Клиентам необходимо будет выбрать подходящую программу и подать заявку на сайте банка. Решение по кредиту придет уже через пять минут. Более того, вся процедура от подачи заявки до полного оформления договора теперь будет проходить в электронном формате, что позволит клиентам пользоваться услугой из любого уголка страны, а не приезжать в отделение банка по нескольку раз.

В ПСБ рассказали, что обмен документами между заемщиком, банком, «Росвоенипотекой» и застройщиком происходит по защищенным каналам связи, что делает такую дистанционную сделку не только удобной, но и безопасной.

«Цифровая инфраструктура сделок с жильем придает новый импульс развитию военной ипотеки. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса и лидер военной ипотеки формирует новый стандарт обслуживания на этом рынке, внедряя новейшие технологии, способные повысить доступность жилищного кредитования для российских военнослужащих», - заявил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Он добавил, что для удобства клиентов в банке создан единый центр обслуживания, который курирует все электронные сделки по военной ипотеке, поэтому клиенты смогут решить все свои вопросы, не обращаясь в разные инстанции.

«Мы ожидаем, что благодаря развитию цифровых сервисов еще больше военнослужащих сможет воспользоваться ипотекой для приобретения жилья», - подытожил Маркарянц.

О важности развития онлайн-технологий также заявил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. Он отметил, что современные технологии позволяют оперативно и безопасно решать любые финансовые вопросы, в том числе и вопросы ипотечного кредитования.

«Внедрение онлайн-технологий является одним из приоритетов развития накопительно-ипотечной системы как современной формы социальной поддержки военнослужащих. В то же время, учитывая специфику НИС, особенное внимание при разработке электронных сервисов уделяется вопросу безопасности использования данных военнослужащих в цифровом пространстве и достижения максимальной степени их защищенности», - подчеркнул он.

Напомним, что ПСБ является лидером рынка военной ипотеки с объемом портфеля почти в 90 миллиардов рублей. За все время действия программы ипотеку от ПСБ получили около 70 тысяч военнослужащих, в том числе рефинансировавших кредиты, оформленные ранее в других банках.