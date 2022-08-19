Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В апреле 12-летняя шахматистка из Саратова погибла во время прогулки по окрестностям Сочи - девочка хотела покормить щенков, овчарка-мать растерзала человеческого детеныша. Чуть раньше, в январе в Забайкальском крае стая собак загрызла насмерть 7-летнюю девочку, которая вечером возвращалась домой со школы искусств одна. В мае прошлого года под Самарой свора растерзала пенсионерку, которая вышла прогуляться в поле за жилыми домами на окраине города.

Такие сообщения в новостных лентах появляются регулярно, раз за разом вызывая волну людского негодования. Почему дворняг на улицах не становится меньше, если власти тратят миллионы на программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат на место обитания)? Значит ли это, что программа не эффективна? Может быть, пора рассмотреть альтернативные варианты?

В преддверии Дня бездомных животных корреспондент поговорил на эту тему с экспертами, а ВЦИОМ в рамках совместного проекта с сайтом KP.RU провел опрос населения, который показал: про нападения собак слышал каждый третий, но куда звонить, если во дворе появилась стая агрессивных псов знают единицы (подробнее об этом читайте по ссылке)

ОТКУДА БЕРУТСЯ СТАИ

Откуда берутся бездомные животные на улицах? Все просто: многие из них раньше были домашними, жили в тепле и уюте. Что стало потом? Кто-то «проштрафился»: опрокинул любимую вазу хозяина или просто не вовремя голос подал, у кого-то умерла старушка-владелица, а у ее детей — аллергия и холодные сердца. Результат один: зверь оказывается на улице.

Кто-то умирает сразу, другие вытаскивают счастливый билетик (меньшинство, конечно же) и обретают новую семью, остальные борются за выживание и… плодят себе подобных.

Инстинкт заставляет сбиваться в стаи, так теплее и безопаснее, товарищ всегда придет на помощь. А когда наступает голодное время — стая помогает добывать себе пропитание. В том числе, при помощи нападений на более слабых. В некоторых случаях слабым стая считает именно человека.

Инстинкт заставляет собак сбиваться в стаи, так теплее и безопаснее, товарищ всегда придет на помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ БЕЗДОМНЫХ СОБАК

Главное правило при встрече со стаей бездомных собак — не паниковать. Страх животные чуют за версту, и это лишь убеждает их в том, что жертва слабее:

– Не поддавайтесь панике и не пытайтесь бежать, стая чует страх и нападает обычно со спины, – объясняет президент Федерации охотничьего собаководства, руководитель международного департамента РКФ Екатерина Домогацкая. – Поэтому, если встреча неизбежна, то вам нужно встать так, чтобы прикрыть себе спину, — желательно к стене. Если с вами ребенок, закройте его собой. Не берите его на руки, это только спровоцирует агрессию

По словам экспертов, перцовый баллончик или ультразвуковая пугалка подействует на нескольких животных, но если стая большая, то, возможно, придется отбиваться. Нужно поднять палку, камень, достать книгу, перехватить поудобнее сумку одной рукой. Вторую по возможности обмотать одеждой. Властным голосом командуйте: «Фу!», «Назад!», «Стой!». Если собака все же вцепилась в вас, бейте по носу, глазам и затылку — это самые чувствительные места. Ваша задача — защитить шею, не упасть и позвать на помощь, потому что в одиночку отбиться от стаи практически нереально и делать это очень опасно.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УБРАТЬ СОБАК С УЛИЦ

Сейчас в России работает программа ОСВВ, в рамках которой собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают обратно на улицы. Предполагается, что эта программа максимально гуманна и делает их менее агрессивными, плюс не дает размножаться. Почему же тогда продолжаются нападения на людей?

- Подавляющее большинство подобных случаев связано с безответственным поведением владельцев животных, которые отпускают их на самовыгул, это подтверждается материалами уголовных дел, - заявила корреспонденту KP.RU зооюрист Светлана Зиберт. - В Москве и Санкт-Петербурге культура содержания домашних животных довольно высокая, поэтому и таких ЧП почти не происходит. Новости о погибших детях поступают, как правило, из проблемных регионов, где практика самовыгула животных – обычное явление. Штрафов за самовыгул у нас в стране пока нет, но они нужны.

Сейчас в России работает программа ОСВВ, в рамках которой собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают обратно на улицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как решить проблему? По мнению Зиберт, во-первых, нужно усилить контроль за владельцами животных: каждый из них хотя бы раз в жизни посещает ветклинику. Вот пусть там зверей и ставят на учет, а данные передают соответствующим службам, которые проверяют условия содержания братьев наших меньших, ведут разъяснительную работу и штрафуют самых безответственных за самовыгул. Вторая мера, которая поможет убрать агрессивных псов с улиц, - это более грамотное исполнение ОСВВ:

- Чтобы эффективно снижать численность популяции, нужно, как советуют зоологи, одномоментно стерилизовать не менее 70% самок, обитающих на определенной территории, - объясняет Светлана Зиберт. - Агрессивных животных важно вовремя забирать с улиц и отдавать на пожизненное содержание в приют. Нравится нам это или нет, собаки на улице будут всегда, Россия – страна огромных территорий с небольшой плотностью населения. Но в наших силах уменьшить их количество и сделать популяцию уличных собак максимально дружелюбной по отношению к человеку.

КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ СУЩЕСТВУЮТ

- В программе ОСВВ нет гуманности, потому что животные так или иначе остаются на улице, где они испытывают сильнейший стресс, голодают, замерзают, погибают в мучениях. Также она неэффективна, потому что всех самок стерилизовать невозможно, так же, как и контролировать их численность, - уверена президент Центра правовой зоозащиты, юрист и биолог Светлана Ильинская. - Эта программа выгодна лишь производителям кормов. Ведь они не заинтересованы в уменьшении численности животных и уменьшении рынка сбыта. Результат принесёт только запрет нахождения животных на улице без хозяина и изъятие всех безнадзорных животных из окружающей среды с помещением их в государственные приюты не ограниченного приёма.

А как проблема решается за границей? В Турции бесплатно стерилизуют бездомных собак и устанавливают для них кормушки на улицах. А во многих странах Европы собак забирают в приюты и, если не нашелся новый или старый владелец, через какое-то время усыпляют.

– Да, звучит это не слишком гуманно, но эффективность такого подхода вы можете своими глазами увидеть в Европе, – считает Екатерина Домогацкая. - Если человек потерял собаку, он постарается ее найти. Если домашняя, социализированная собака осталась без владельца, она может осчастливить новую семью, которая заберет ее из приюта. А если животное дикое, выросло на помойке или в лесу, шансов на то, что оно станет дружелюбным в приюте или в семье, — крайне мало, такому зверю человек просто не нужен. Вы же не забираете волка из леса в дом, вот и тут то же самое. Конечно, в любом случае одного отлова недостаточно. Важно, чтобы реализовывалась в полном объеме программа маркировки (чипирования) как домашних собак, так и безнадзорных. Важно, чтобы за каждую собаку кто-то нес ответственность. То есть в первую очередь речь идет о правильном воспитании человека и общества в целом.

Как бы то ни было, законодательство в сфере защиты и контроля за животными постоянно совершенствуется, так что, возможно, опыт других стран все же найдет применение и в России. Уже сейчас на государственном уровне обсуждается вопрос обязательного бесплатного чипирования животных и введение ответственности для тех, кто выбрасывает своих питомцев из дома

КОНКРЕТНО

Куда звонить по поводу бродячих собак

- оставить заявку на отлов безнадзорного животного можно в ближайшей управе или в районном отделении ГБУ Жилищник

- можно вызвать платный отлов животных, их контакты легко найти в интернете

- контакты приютов, которык сотрудничают с отловами, можно найти на сайтах управ своего района, там же выкладывают фотографии поступивших животных