Ларису Рубальскую в бинтах нашли в больнице

Фото: Евгения ГУСЕВА

Лариса Рубальская шокировала поклонников неожиданным известием. Поэтесса сообщила, что угодила в больницу. Руки звезды перебинтованы. Артистка не уточнила, что с ней стряслось.

Лариса Рубальская находится в больнице, куда ее экстренно госпитализировали. Одни поклонники поэтессы полагают, что во всем виноваты диеты, которыми в последнее время увлеклась автор хитов Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Другие предположили, что артистка оказалась в клинике ради похудения.

Недавно поэтесса сообщала, что намерена избавиться от лишнего веса с помощью жесткой диеты. Она уточняла, что собирается голодать. "Я пыталась худеть, тяжелейшим трудом я сбрасывала по три килограмма. Вес возвращался через неделю. К диетологу обращалась..." - отмечала пенсионерка.

Поклонники отговаривали Рубальскую от радикального решения проблемы лишнего веса. Ведь голодовка -это издевательство над организмом. Она не доводит до добра. Ограниченный рацион может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем.

Впрочем, Лариса Алексеевна была настроена решительно. Бороться за стройность звезда решила с помощью экстремальной диеты.

Ранее поэтесса признавалась, что сделала пластическую операцию - подтяжку вокруг глаз, блефаропластику. "Тут нет ничего стыдного. Здоровью это никак не вредит, болезней не прибавляет. Зато глаза раскрылись, и сейчас я выгляжу лучше, чем могла бы выглядеть. Я же прихожу на телевидение, выхожу к зрителям - мне надо соответствовать!" - отмечала знаменитость.