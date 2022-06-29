Ирина Аллегрова угодила в чудовищный скандал

Певица Ирина Аллегрова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вторые сутки поклонники обсуждают чудовищный скандал с Ириной Аллегровой. Поэтесса Лариса Рубальская разместила в блоге видео с певицей. Она ехидно написала, что артистку изгнали со сцены во время концерта в Рыбинске из-за того, что та якобы отказалась исполнять песню "Угонщица". Спустя несколько часов исполнительница хита прокомментировала неприятную ситуацию.

Ирина Аллегрова высказалась о провокационном видео Ларисы Рубальской. 70-летняя певица не поняла, зачем поэтесса так поступила и едко прокомментировала ролик. "Вот так. Угонщицу петь не хочешь - уходи!" - написала Рубальская.

Аллегрова заявила, что у нее не было ни одного сольного концерта с самого начала пандемии. "Я удивлена, конечно, что Лариса Рубальская выложила вырванный из контекста фрагмент в соцсеть. Зачем? Тем более, она прекрасно знает, что концерт продолжился своим чередом и закончился тем, что зал, как всегда, аплодировал стоя", - отметила она.

Ирина Александровна сообщила, что не собирается выяснять отношения с Рубальской. "Я сама никогда не вступаю ни в какие разборки, и в свою очередь требую от других относиться ко мне соответственно. Я с уважением отношусь ко всем своим авторам, в том числе и к авторам «Угонщицы» - Ларисе Рубальской и композитору Виктору Чайке. Однако, по моему мнению, творчество заканчивается там, где возникают вот такие «женские разборки» и начинаются «обидки», - цитирует ее сайт mk.ru.

Аллегрова не стала пояснять, что за черная кошка пробежала меж ней и Рубальской. "Странно, когда личные чувства и отношения выливаются в соцсети. У меня, например, их вообще нет", - добавила она.

К слову, 76-летняя Лариса Алексеевна удалила скандальное видео. Она заявила, что его прислали подписчики: "Мне прислали, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю". Рубальская извиняться перед Аллегровой не стала.