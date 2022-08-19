Премьер-министр Финляндии оскандалилась из-за слитого в сеть горячего видео с частной вечеринки

Финская премьер-министр Санна Марин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финская премьер-министр Санна Марин умеет работать и умеет отдыхать. Вот уже два с половиной года она возглавляет правительство, пользуется популярностью среди населения и не сходит со страниц и экранов финских СМИ. 36-летняя политик, жена и мать, даже возглавляя правительство пятимиллионной Финляндии, старается жить как простая финка ее возраста. То есть, стараясь найти баланс между работой и свободным временем, поделенным между семьей и друзьями.

Получается? Да, но...

То политические оппоненты обнаружат, что семейными завтраками глава правительства проела дыру в бюджете, и — о ужас! — не заплатила за это налоги. То папарацци сфотографируют её в центре Хельсинки на прогулке с мужем и дочкой, сделав акцент на короткую куртку, обтягивающие белые лосины и изгибы фигуры главы правительства. То, как случилось вчера, богемные дружки вывесят в соцсети видео, на которых госпожа премьер отжигает по полной на закрытой частной вечеринке.

Танцы на просочившемся в сеть и вправду развесёлые! Настолько, что политические оппоненты, глянув, стали задаваться вопросом: а что глава правительства делала в этой богемной тусовке? Только ли пела и плясала? Или ещё чего, тем более что некоторые зрители появившегося в сети видео якобы услышали прозвучавшее в нем слово «порошок»?

Тут же вспомнили, как под минувшее Рождество Марин пошла на вечеринку, оставив служебный мобильник. Всё бы ничего, но именно в разгар праздника на него пришло сообщение о заболевшем коронавирусом близком сотруднике, а премьер была не в курсе и теоретически представляла опасность для окружающих. Тогда обошлось…

А теперь всё серьёзно. Оправдываясь за видео, которое не должно было появиться в публичном доступе, Санна Марин явно нервничала. Говорила, что имеет право отдыхать с друзьями. Нет, пила только алкоголь. Про наркотики ничего не слышала. Ни на самой тусовке, ни на видео, которое пересмотрела несколько раз.

Но коллеги по цеху словам не верят. Председатель партии «Истинных финнов» Риикка Пурра вообще предложила пройти тест на запрещенные вещества. Ибо негоже премьер-министру государства-члена ЕС и без десяти минут — если Эрдоган позволит — НАТО вести себя столь раскованно. Особенно когда тебя снимают на телефон.

Санна Марин говорит, что ей скрывать нечего и готова пройти тестирование, хотя и явно этим удивлена. В своем поведении она криминала не видит — петь, танцевать и развлекаться в демократическом государстве можно без ограничений.

Если ты не русский, обратившийся за финской турвизой… Ведь, как считает та же Санна Марин, поездки россиян в страны ЕС надо максимально ограничить. Мол, несправедливо, что они могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Пока лучшие люди Финляндии поют и танцуют, как будто ничего не происходит.