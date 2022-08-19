Европейские иномарки возвращаются в Россию: стоит ли ждать снижения цен

Импорт иномарок потихоньку восстанавливается. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Импорт иномарок потихоньку восстанавливается. Это наверняка заметили автолюбители — например, на Ярославском шоссе я лично видел автовозы с KIA и Mitsubishi, а кто-то рассказывал, что и с «европейцами» встречался. Неужели оттепель на авторынке, и все немцы с американцами снова в гости к нам?

- Нет, официальных поставок из Европы и США нет и пока неизвестно, когда будут, - внес ясность автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - Все новые иномарки, которые можно увидеть на автовозах и в автосалонах, - это продукт параллельного импорта, в основном из Эмиратов. И это практически сплошь автомобили премиального класса. Потому что затраты на перевозку бюджетного и премиального автомобиля одинаковые, но в процентном выражение бюджетному авто это даст такую наценку, что он перестанет быть бюджетным. А для премиального затраты на перевозку будут не так сильно заметны относительно высокой цены самого автомобиля.

Еще один действующий пока канал поставок — это из Калининграда.

- Там скопилось несколько десятков тысяч машинокомплектов (это автомобиль в разобранном виде, который предполагается собрать в пункте доставки), в основном, корейские «Хёндэ», - уточнил эксперт.

Параллельный импорт, по его словам, будет расти, поскольку если есть спрос, то будет и предложение. Но по объемам он намного меньше официальных поставок.

Приток европейских иномарок ощутили и в автосалонах.

- Поставки по каналам параллельного импорта уже начались: российский рынок уже начал получать модели британского производителя - Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, - сообщил kp.ru заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании "Авилон" Алексей Стариков. - Также по параллельному импорту были поставки автомобилей немецких концернов: новые версии электромобилей Audi и Mercedes, и новый Mercedes GLC.

Специалист уточнил, что несмотря на возросшие поставки, цены на новые машины снижаться не будут. А вот это мы еще посмотрим — последнее слово, как никак, за покупателем.