Cтилист продала звездам подделки дорогих вещей на 20 миллионов

Блогер Валерия Чекалина и ее подруги подали коллективный иск к звездному стилисту. Фото: Личный архив

Новый скандал в шоу-бизнесе. Стилист продавала известным клиентам подделки дорогих вещей по цене оригиналов. Список клиентов стилиста Эльвиры Янковской длинный: среди них - Нюша, Севиль, Надин Серовски, Маргарита Мамун, Даня Милохин и многие другие. Разоблачила стилистку блогер Валерия Чекалина (известна под ником Лерчек, у которой больше 10 миллионов подписчиков). Чекалина отличается тем, что откровенничает с подписчиками в соцсетях, поэтому и рассказала о ЧП. Лерчек рекомендовала стилиста своим подругам и уже подсчитала: стилистка Эля «кинула» ее и подружек по предварительным подсчетам на 20 миллионов рублей. Рассказываем: что произошло, а также мы узнали мнение адвоката, который ведет дело о «модном обмане».

В гардеробе Валерии Чекалиной достаточно вещей люксовых брендов. Обувь и костюмы по 100 тысяч рублей, сумки по 200 тысяч – такие покупки (и дороже) звезды делают часто. Больше года Чекалина пользовалась услугами стилиста и только теперь обнаружила подделку – когда усомнилась в качестве и сравнила туфли в магазине с проданными стилистом. Разница была очевидна. Потом поехала к специалистам в ЦУМ, а те быстро вычислили: ее белая сумка «Christian Dior» - дешевая реплика. Также случилось и с другими вещами – и у нее, и у подруг. Валерия отвезла вещи на экспертизу - и там ее догадки подтвердились. После того как обман вскрылся, стилист свалила все вину на байера: якобы ее тоже обманули. Чекалины ждали, что стилист вернет деньги и принесет публично извинения. Но этого не случилось.

Вещи — подделки люксовых брендов. Фото: Социальные сети

Валерии Чекалиной обидно не только из-за потерянных денег, она доверяла стилисту: «Полтора года этот человек был мне родным. Я впустила его в семью, к маме, детям, в самый близкий круг… Я ведь реально ее полюбила, поэтому вещи и не проверяла. Ну а дальше все установит следствие. Мы подали коллективный иск».

Тапки Prada — слева настоящие, справа подделка. Цена одинаковая — 80 тысяч рублей. Фото: социальные сети

Адвокат Михаил Мушаилов (представитель Валерии Чекалиной) рассказал KP.RU: «По моему мнению, действия стилиста образуют состав преступления, предусмотренный статьями 146 и 159 УК РФ. 146 статья - нарушение авторских прав: стилист хранила и реализовывала фейковую продукцию. 159 статья - мошенничество, одна из форм хищения: стилист вводила покупателей в заблуждение, под предлогом оригинальной продукции сбывала фейковый товар с незначительной скидкой. Как оказалось, вся продукция была фальшивой. В настоящий момент подано одно коллективное заявление с указанием 11 потерпевших, но продолжают писать и другие лица, пострадавшие от действий этого стилиста. Сейчас собирается доказательная база для подготовки дополнительный заявлений». Предстоит проверка потенциальной подозреваемой сотрудниками правоохранительных органов, по ее итогам и будет принято решение – возбуждать или нет уголовное дело. Судя по развитию событий, скорее всего, стилисту придется расплачиваться за подделки.