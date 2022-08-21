Лера Кудрявцева прервала молчание об Украине

Лера Кудрявцева выступила с внезапным признанием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лера Кудрявцева в последнее время сама не своя. Телеведущая постоянно жалуется на проблемы со здоровьем и срывы. А тут ее еще и завистники довели. В итоге блондинка выступила с внезапным признанием.

Лера Кудрявцева старается не падать духом ни при каких обстоятельствах, хотя жизнь в последнее время то и дело подкидывает ей одно испытание за другим. Телеведущая не скрывает, что ее измучили хронические проблемы со здоровьем, которые то и дело дают о себе знать.

Она также признается, что в душе у нее кризис и сильнейшие переживания. "Последние пару дней, ощущение, будто на меня идет 100-метровая волна. Бежать смысла нет", - поведала звезда экрана.

А через некоторое время призналась, что ей уже стоит поперек горла негативное отношение к России и русским. Нескончаемые потоки ненависти заставили ее обозначить свою позицию. Лера обратилась к жителям Украины.

"Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну", - написала Кудрявцева.

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