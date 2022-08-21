Как Владимир Мотыль спас Олега Даля от безденежья и безработицы

Олег Даль. Фото: кадр из фильма «Женя, Женечка и «Катюша»

Идею картины подсказала Владимиру Мотылю повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Окуджава наделил главного героя собственными чертами. А Мотылю он напоминал его самого. Режиссер захотел снять лирический фильм о 18-летнем интеллигентном юноше с Арбата, вчерашнем школьнике, который попадает на фронт. Новобранец - сплошное недоразумение в военных буднях, всё у него невпопад.

На роль главного героя Жени Колышкина пробовались разные актеры, в том числе Борислав Брондуков. Мотыль же с самого начала держал в голове Олега Даля. Он был уверен, что по своему внутреннему состоянию Даль подходит идеально. Хотя руководство «Ленфильма» категорически было против этой кандидатуры: Даль выпивал, из-за этого дважды провалил пробы. Но режиссер проявил настойчивость. Актер был ему за это крайне благодарен: в это время Даль сидел без денег и без работы.

На роль связистки полка «Катюш» Женечки Земляникиной пробовались разные актрисы, в том числе красавица Наталья Кустинская. Мотыль считал, что Кустинская совершенно не годится на роль фронтовички. Он искал молодую, яркую, еще не примелькавшуюся актрису с насмешливыми глазами. После долгих поисков ему приглянулась выпускница Щукинского училища Галина Фигловская. Съёмочная группа, которая в основном состояла из мужчин, в полном составе симпатизировала ей, а Даль в шутку называл её «Фигой».

Михаил Кокшенов идеально подошел на роль Захара Косых. 102-килограммовый актёр выглядел полной противоположностью щуплому Далю. После выхода картины на экраны Кокшенов и в жизни не раз пользовался «амплуа» нагловатого сибирского валенка, хотя таковым не являлся. Окуджава подарил ему книжку с надписью: «Мише Кокшенову, хорошо замаскировавшемуся интеллигенту».

Немцев играли студенты Ленинградского университета из ГДР.

Финал картины, где Даль-Колышкин умудряется влюбить в себя самую красивую девушку в полку - связистку Женечку Земляникину, в которую сам давно влюблен, но объясниться не успел (Земляникина погибает на его глазах), придумал Владимир Мотыль. Смерть Земляникиной ему была необходима, чтобы за шутками, комическими ситуациями, в которые постоянно попадают герои, не потерялась главная идея картины: абсолютная трагичность войны.

Мотыль уговорил Булата Окуджаву стать соавтором сценария, хотя тот отказывался, мол в сценарий, который написал режиссер, ему вписать нечего. Тем не менее он добавил диалоги, важные жизненные детали, которые знал, поскольку был на фронте и воевал.

Многие эпизоды из фильма были взяты из жизни. Например, история о том, как советский солдат, заблудившись с посылкой под Новый год, попал в расположение немцев.

Картина дошла до экрана с большим трудом. «Мосфильм», а потом и «Ленфильм» не утверждали даже сценарную заявку: сценарий не вписывается в стандарты фильмов о войне. Разными уговорами и хитростями Мотыль добился, чтобы съёмки начались. Они в основном проходили в Калининграде, бывшей Восточной Пруссии. В кадр попали руины немецкого элеватора, шпиль кирхи Розенау, кафедральный собор Калининграда, руины флигеля замка Кёнигсберга (снесены в 1967 году), а также руины здания Рейхсбанка (снесены в 1966 году сразу после съёмок фильма). Поэтому Германия в фильме выглядит очень натурально.

Ездившие по Калининграду на «Виллисе» в полном обмундировании (включая автоматы) Даль и Кокшенов неоднократно привлекали внимание военного патруля. На вопросы военных из какой они части, актёры называли несуществующие и абсурдные войска: «Отдельная часть железнодорожного флота» или «Морская кавалерия».

Однажды нагрубив дежурной в гостинице, Олег Даль попал в милицию на пятнадцать суток «за хулиганство». Актёра под конвоем доставляли утром на съёмочную площадку, а вечером снова забирали на «отсидку». Нежный диалог сидящего на гауптвахте Жени Колышкина по телефону с Женечкой снимался именно в это время.

У картины была сложная прокатная судьба.

«Женя, Женечка и «Катюша» шёл «третьим экраном», по клубам и окраинным кинотеатрам, однако имел большой успех у зрителя. На широкий экран картина попала благодаря заступничеству моряков Балтийского и Северного флотов, среди которых были популярны песни Булата Окуджавы. Мотыль показал фильм в Североморске и Мурманске и, получив бурное одобрение личного состава, обратился к адмиралам с просьбой написать о фильме официальный отзыв. Те с готовностью откликнулись. Собрав множество подобных рецензий, Мотыль отправил телеграмму председателю Совета Министров СССР Алексею Косыгину, который посчитал, что фильм будет прибыльным и привлечёт большую аудиторию.

Официальная кинопремьера состоялась 21 августа 1967 года. Картину в этот год посмотрела двадцати четырёх с половиной миллионов кинозрителей.

С этого фильма началось сотрудничество Владимира Мотыля с Булатом Окуджавой и с прекрасным композитором Исааком Шварцем, который написал музыку на стихи Окуджавы («Капли датского короля») не только для «Жени, Женечки и «Катюши», но и для «Белого солнца пустыни» («Ваше благородие») и для «Звезды пленительного счастья» (Песенку кавалергарда).