Сергей Шойгу рассказал о давлении Запада, друзьях России и «Кинжалах»

Сергей Шойгу. Фото: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Ни попытки давить на страну санкциями, ни спецоперация на Украине, не помешали форуму «Армия-2022». Новое оружие продолжает поступать в войска. Союзники с охотой покупают наши ракеты и технику. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 1». Вот, что еще важного он сообщил:

ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ ПРОВАЛИЛАСЬ

- Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории.

Друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон вперемешку с русофобией. Мы точно знаем, что наше дело правое, мы защищаем народ Донбасса, над которыми издевались 8 лет.

НОВОЕ ОРУЖИЕ ИДЕТ В АРМИЮ

- Почти на полтриллиона (рублей — Ред.) контрактов подписано. Из того что сегодня на подписании: современные комплексы С-500, ракеты «Сармат». Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон», фактически она будет поставлена на вооружение в этом году. Продолжим производство ракет «Кинжал». Уже идет серийное производство самолета Су-57.

ТРОФЕИ НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ

- Гаубицы М-777, - очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок, и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она очень капризная. В отличие от наших, кстати сказать. То же самое касается JAVELIN. Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего Корнета.

А ВОТ НАШИ ОБРАЗЦЫ БЛЕСТЯЩИ

Самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Он имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего…, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще.

«Кинжал» - гиперзвуковая ракета, скорость практически 10 скоростей звука. По пути следования меняет траекторию - ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям. Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Собственно, такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить.