Шойгу: Россия изучает трофеи западного оружия Киева и знает, как с ним бороться

Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Российские эксперты внимательно изучают трофейное вооружение НАТО, поставляемое киевскому режиму, и уже знает, как с ним бороться. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, подобная работа ведется одновременно в двух направлениях.

"Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить, - уточнил Шойгу. - С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идёт, и она идёт, в общем, достаточно успешно".

В качестве примера министр обороны привел недостатки нескольких разрекламированных Западом образцов вооружения. Так, гаубицы М-777 и противотанковый комплекс JAVELIN продемонстрировали, что они с большим трудом поддаются ремонту.

К тому же дальность их действия вдвое меньше, чем у вооружения, которым обладает российская армия, например, у тех же "Корнетов", констатировал Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же эфира глава Минобороны заявил, что попытки Запада добиться изоляции России провалились, так как добиться этого в отношении РФ практически невозможно.

Сергей Шойгу также сообщил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" трижды применялась во время специальной военной операции на Украине, продемонстрировав блестящие характеристики.