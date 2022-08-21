Шойгу заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Запада добиться изоляции России провалились, так как добиться этого в отношении РФ практически невозможно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 21 августа 2022 года.

"Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории, - аргументировал Шойгу. - Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом".

Глава Минобороны в качестве примера привел форум "Армия-2022", который вопреки надежде западных государств собрал множество делегаций.

Мероприятие показало, что "друзья остались друзьями" несмотря на попытку мощнейшего давления, заключил Сергей Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Нина Масих заявила, что рост импорта из РФ в Индию показывает, что попытки изолировать Россию если и не обречены на полную неудачу, то во всяком случае наткнулись на серьезную проблему.

По словам обозревателя, ярче всего это видно на примере с российскими удобрениями, которых Индия приобрела только за второй квартал текущего года рекордные 7,7 миллиона тонн. Кроме того, возрос импорт из России в Индию угля и подсолнечного масла, а сумма поставок превысила $8,3 миллиарда, что в целых три раза больше, чем за такой же период прошлого года.