Бен и Дженнифер наконец-то поженились. Фото Legion-Media

Как мы уже писали, после длившихся 20 лет отношений, в которые вклинивались другие партнеры и даже другие браки, Бен и Дженнифер наконец-то поженились. Случилось это в середине июля в Лас-Вегасе, церемония была предельно скромной, и поэтому пара решила повторить свадьбу в более пышном формате.

Гуляли три дня в поместье Бена в штате Джорджия: все гости, а также главные герои мероприятия были в белом (разве что жених слегка нарушил дресс-код, облачившись в черные брюки).

Дженнифер красовалась в платье от Ralph Lauren, которое специально сшили для нее в Италии.

На свадьбе было немало звездных гостей - в частности, Бена и Джей Ло поспешили поздравить знаменитый комик Кевин Смит и актер Мэтт Дэймон. Мэтт, как известно, является лучшим другом Бена - с ним они поделили в 1998 году "Оскар" за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг", также оба сыграли в картине центральные роли.

Напомним, Дженнифер и Бен начали встречаться 20 лет назад, но затем их пути разошлись. Джей Ло вышла замуж за певца Марка Энтони, Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер. У Бена в браке родились две дочки и сын, у Дженнифер - сын и дочь. Оба брака в итоге закончились разводами, что позволило Аффлеку и Лопес сойтись снова.