Страшная месть изуверов-алкоголиков, финляндская Иродиада, эвакуация оффшорных собачек

Неожиданно был задержан органами главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Е. А. Брюн. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Неожиданно был задержан органами главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Е. А. Брюн. Впрочем, уже бывший главный нарколог. Минздрав оперативно сообщил, что внештатный Брюн теперь уже совсем не находится ни в штате, ни за штатом. Это как с членами КПСС, притянутыми к суду – еще до всякого приговора они переставали быть членами. То же самое наблюдалось и с товарищами милиционерами.

Наркологу инкриминируют мошенничество на 20 млн. руб. с поставками тест-систем для выявления наркотиков у школьников и вузовцев. Раньше самые активные борцы за здоровый образ жизни такими скаредными делами не занимались. Дедушка академик Углов был неистов, но кристален. За санитаром Г. Г. Онищенко теневки тоже, кажется, не водилось.

Но это были деятели раньшего времени, когда биг фарма еще не была столь всемогущей. Теперь же фармацевты на раз коррумпируют наркологов, онкологов, проктологов etc., побуждая их прописывать пациентам свои дорогостоящие препараты. Возможно, и Брюн не устоял. С другой стороны, он твердо отрицает свою вину, так что, возможно, он чист, а все случившееся – страшная месть изуверов-алкоголиков.

Тестирование на препараты сейчас заинтересовало и финнов. В связи с тем, что молодая премьерша Санна Марин, отдыхая после напряженных государственных трудов, скакала и плясала, что твоя Иродиада. А также целовалась с посторонними мужчинами и сидела у них на коленях. Комментируя занимательные видеоролики со своим участием, она указала, что так веселятся "обычные люди с обычной жизнью" (т. е. не схимонахи-иноки), а сама она "лично не употребляла наркотики и ничего, кроме алкоголя". Тема наркотиков вообще ее сильно уязвила: "В обществе прозвучали серьёзные обвинения в том, что я находилась в месте, где употребляли наркотики, или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю".

В общем-то непонятно, зачем обязательно употреблять наркотики, чтобы вести себя разнузданно. Употребив должное количество вина, также можно достичь того эффекта, когда пьяная баба <Финляндии> не хозяйка. Тем более, что Марин происхождения самого простого, была рождена между молотом и наковальней, работала продавщицей в сельпо, после чего пошла в правительство. Когда кухарка управляет государством, логично ожидать, что и развлечения у нее будут соответственные, т. е. весьма немудрящие. Если же финны недовольны простотой кухарки, то здесь можно только заметить: "Бачили очи, що куповали".

Что же до сомнительных негоций, то здесь отличились не только наркологи. Эффективные члены болгарского правительства поддержали давнюю репутацию интендантской службы, на которую указывал еще полководец Суворов – интенданта, прослужившего год, можно смело вешать, не боясь ошибиться. Правда, в давние времена интендантские негоции касались в основном солдатского пропитания, а также одежды и обуви. Те же болгарские братушки во время освободительной войны 1877-1878 гг. могли наблюдать, как православное купечество поставляет русской армии сапоги на бумажных подметках – в такой обуви зимой было особенно сподручно штурмовать Шипку.

Болгары оказались способными учениками, превзошедшими своих старинных учителей. Они распространили интендантскую смекалку и на боеприпасы, отправив на Украину за 200 млн. долл. несколько партий артиллерийских снарядов различных калибров, однако украинская и румынская (транзитная) сторона оказались недовольны качеством боеприпасов: большинство снарядов были ржавые, деформированные и отсыревшие. Это уже не сапоги на бумажных подметках, это будет посильнее. Воистину, когда братушка родился, хохол заплакал.

Более подробно, надеюсь, нам расскажет про этот гешефт всеведущий расследователь "Беллингкэт" Христо Грозев. Если уж он проникает в самые сокровенные тайны Кремля, то болгарская торговля некондиционными снарядами тем более будет ему видна, как на ладони.

Но поставки на Украину и с Украины разными бывают. Братушки помогают незалежной снарядами, а министр иностранных дел Д. И. Кулеба рассказал, как он эвакуировал с Украины своих ближних: "В ночь с 24 на 25 февраля я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины".

У оффшорной аристократии и собачки оффшорные. В свое время тогдашний первый вице-премьер И. И. Шувалов возил в Лондон собачек корги спецбортом. Домочадцы Д. И. Кулебы тут проявили скромность в быту, вывозя оффшорных собачек на перекладных.

К семейству Кулебы это, конечно, не относится, но жители Европы разные бывают, в том числе и склонные к диверсиям без динамита. Глава германского Федерального ведомства по охране Конституции Хальденванг считает, что Россия уделяет особое внимание вопросам энергоснабжения европейских стран и полагает, что российские агенты пытаются с помощью лживых слухов посеять страх перед тем, что в Германии якобы существует дефицит энергии, который угрожает существованию страны.

После разоблачений Хальденванга делается ясным, что агенты иностранных разведок проникли даже в высшие эшелоны государственной власти. Когда вице-канцлер и министр экономики Хабек все время советует гражданам ФРГ поменьше мыться или даже вовсе не мыться, вряд ли он делает это из простого пристрастия к нечистоплотности. Скорее он своей пропагандой хочет уверить немцев в том, что сохранение прежних гигиенических обычаев угрожает существованию страны. Ту же пропаганду пущает и министерша иностранных дел Анналена: " Лучше я буду пахнуть как бездомный, чем буду лить воду на мельницу Путина в душе" ("в душе" не в смысле "в сердце своем", хотя кто ее Анналену, знает, а в смысле "в душевой кабине"). То есть смрад – единственное средство от дефицита энергии.

Поэтому охранитель основного закона ФРГ правильно призывает "Не забывать об автократическом окружении, помнить, что российская разведка будет засылать в нашу страну шпионов, убийц, вредителей, помнить об этом и укреплять нашу либеральную разведку, систематически помогая ей громить и корчевать врагов народа".