Турецкий политолог: Дарья Дугина мечтала, чтобы американский империализм был изгнан из нашего региона

Жестокое убийство 29-летней Дарьи Дугиной в ночь с 20 на 21 августа потрясло не только российскую, но и мировую общественность. Фото: Кадр видео

Жестокое убийство 29-летней Дарьи Дугиной в ночь с 20 на 21 августа потрясло не только российскую, но и мировую общественность. Турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан поделился с сайтом KP.RU воспоминаниями о своих интеллектуальных беседах с этой безвременно ушедшей русской публицисткой:

"Я не знал Дарью лично, пока мы не встретились в июне 2022 года по пути на Украину [имеется в виду пресс-тур для российских и иностранных журналистов по освобождённым территориям — прим. ред.].

Она приветствовала меня теплой улыбкой на месте встречи в Ростове, откуда мы должны были отправиться в Донецк. С чуть раскосыми глазами, которые она относила ко своим татарским корням, эта девушка походила на волчицу: суровую и в то же время прекрасную.

Мы провели 4 дня в Донецке и других зонах конфликта. В путешествии мы с Дарьей говорили на самые разные темы: от политики и до философии, от повседневной жизни и до истории религий. И эти свои сложные мысли девушка умела передавать в ясной и понятной форме.

Она была открыта для новых идей, но верна своим убеждениям; и у нее было то, что называется — «Дело».

Дарья была, говоря словами Стефана Цвейга, «одной из тех, чья звезда сияет».

Интерес Дарьи к Турции и турецкой культуре, которые она посещала много раз, был очень силен. Она изучала турецкий язык и на протяжении всего нашего путешествия проверяла себя, делясь со мной турецкими словами, какие знала…

И вот в воскресенье утром я получил сообщение от друга из Италии: «Дарья убита».

Она выступала за сотрудничество между евразийскими странами против американского империализма. И хотя у нас были теоретические разногласия, я соглашался с нею, что западный империализм должен быть изгнан из нашего региона.

Хочу подчеркнуть для друзей в России: молодой ум Дарьи охватывал не только вашу страну, но и евразийскую географию в целом — и особенно турецко-российское сотрудничество.

Ведь очевидно, что США хотят сохранять постоянную нестабильность в Евразии, углубляя конфликт на Украине. Их долгосрочная цель заключается в том, чтобы помешать объединению Европы и Азии в «Евразийский геополитический проект».

Однако, как показала история, невозможно встать на пути идей, чьё время пришло. Сегодня, как и в начале XX века, турецко-российская дружба может изменить судьбу континента [имеется в виду сотрудничество раннего СССР и новой Турции при Ататюрке в начале 1920-х годов — прим. ред.]. И Дарья, боровшаяся за это, будет жить в великом будущем человечества. Пусть она покоится с миром..."

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