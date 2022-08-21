Впервые опубликовано видео штурма "Азовстали" с воздуха

Штурм «Азовстали» - уникальные кадры, которыми поделилась авиаразведка батальона "Восток" Фото: Кадр видео

У батальона «Восток» задолго до спецоперации появилось свое подразделение авиаразведки. Даже со своим сборочным цехом. Серийные модели дорабатываются – увеличивается емкость аккумуляторов, приемно-передающего устройства. У авиаразведки даже 3D принтер есть для печати из пластика любых нужных деталей. Именно они – Тоша, Хазар и Женя, закидывали «канатную дорогу» в девятиэтажку, где 20 дней в полном окружении сражалась штурмовая группа «Востока» и 15 жильцов дома сидели в подвале. Ребята их еще и подкармливали, и лечили. Трос рвали осколки вражеских мин и наш заградительный минометный огонь, если осажденных пытались штурмовать.

Потом начался штурм «Азовстали». Там ребята иногда держали «птичек» в воздухе весь световой день: одна садилась, другая взлетала – это видно по разному освещению на этих съемках. Авиаразведка наводила и корректировала батальонные минометы и артиллерию смежников. Сейчас ребята работают под Угледаром, живут в деревне, на которую раз в час-два хаотично падают снаряды. Когда я приехал к ним ночевать – они что-то паяли, пыхтел генератор, заряжались аккумуляторы для «птичек», штук десять сразу. Каждый день – летный.