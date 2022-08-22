В Австралии ученные клонируют вымершего тасманского тигра

Животные этого вида погибли еще в 1930-х годах Фото: wikimedia.org

Группа австралийских и американских ученых пытается воплотить очередной амбициозный проект. На этот раз они воссоздают с использованием стволовых клеток и технологии редактирования генов тилацина. Это сумчатый австралийский млекопитающий, который выкармливает своих детенышей в сумке. Он имел полосатый окрас, за что и получил в народе название тасманский тигр. Популяция этих животных сократилась, когда в Австралии появились динго — разновидность диких собак. Последний тасманийский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Ученые планирует взять стволовые клетки у живых сумчатых видов с похожей ДНК, а потом их подкорректировать, чтобы «вернуть» вымершие виды. В качестве доноров стволовых клеток рассматривают тасманского дьявола и толстохвостого донарта.

Идея вернуть тасманского тигра существует уже более 30 лет. Еще в 1999 году в Австралийском музее в Сиднее был обнаружен прекрасно сохранившийся в банке со спиртом экземпляр тилацина. Его ДНК и хотят использоваться как образец для клонирования. На реализацию проекта уже выделили 10 миллионов долларов, еще пять миллионов долларов удалось собрать в виде частных пожертвований.

«Теперь я считаю, что через 10 лет у нас может появиться первый живой детеныш тилацина, так как они были уничтожены охотой около века назад», — рассказал профессора Эндрю Паск, который возглавляет исследование из Мельбурнского университета.

Но далеко не все эксперты в области ДНК разделяют оптимизм своих коллег и говорят, что это очередная PR-акция ученных. В прошлом году эти же ученые попали в заголовки газет cо своими планами использовать аналогичную технологию редактирования генов, чтобы вернуть к жизни шерстистого мамонта. Но пока с общественностью никакими результатами они не поделились.

«Таким людям, как я, совершенно ясно, что вымирание тилацина или мамонта больше связано с вниманием СМИ к ученым, чем с серьезной наукой», - прокомментировал The Sydney Morning Herald Джереми Остин из Австралийского центра древней ДНК.

«Я не уверен, что это можно сделать с нашими нынешними знаниями», — сказал доктор Майк Вестерман, эксперт по ДНК сумчатых из Университета Ла Троб.